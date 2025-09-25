مصرف بنزین کشور در هفته پایانی شهریور (۲۵ تا ۳۱ شهریور) همزمان با افزایش سفر‌ها در پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید با ثبت بیش از ۹۷۸ میلیون لیتر به میانگین حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجموع مصرف بنزین در هفت روز پایانی شهریور ۱۴۰۴ (۲۵ تا ۳۱ شهریور) همزمان با افزایش سفر‌ها در پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۷۸ میلیون لیتر بوده است که نشان از تقاضای بالای سوخت در روز‌های پایانی تعطیلات تابستان دارد. 

میانگین مصرف روزانه بنزین در این هفت روز حدود ۱۴۰ میلیون لیتر با دامنه نوسان بیش از ۱۱ میلیون لیتر بوده است، به‌گونه‌ای که بیشترین مصرف بنزین هفته در روز ۳۱ شهریور با رقم بیش از ۱۴۵ میلیون لیتر و کم‌ترین مصرف هفته در روز ۳۰ شهریور با رقم ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.

استمرار روند افزایشی مصرف بنزین در پایان تابستان، بار دیگر اهمیت مدیریت تقاضا، بهینه‌سازی ناوگان حمل‌ونقل و فرهنگ‌سازی عمومی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برجسته می‌کند چراکه ادامه روند افزایشی مصرف بنزین در سال‌های آینده می‌تواند پیامد‌های اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد.

بر اساس آمار‌های رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیش‌بینی‌ها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر می‌رسد. 

سرانه مصرف بنزین در ایران هم‌اکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت.

منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

برچسب ها: بنزین ، مصرف بنزین
خبرهای مرتبط
روند مایع سازی گاز در کشور تقویت می‌شود
اجرای طرح سوخت‌رسانی سیار به بیمارستان‌ها توسط شرکت پالایش و پخش
۱۹ مجوز برای واردات بنزین سوپر صادر شد+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
یا خودرو با کیفیت و کم مصرف با آلایندگی پایین تولید کنید یا خودرو برقی تولید کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
در حالی که قیمت انجین کامل تویوتا در تعداد بالا فقط ۶۰۰ دلار قیمت داره ،خودروهای از رده خارج ایرانی با متوسط روزی ۶ لیتر مصرف اضافی هزینه های هنگفتی روی دست مملکت گذاشته.قیمت واقعی بنزین در حال حاضر حداقل ۶۰ هزار تومان برای هر لیتر است و از ۱۴۰ میلیون لیتر مصرف روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون لیتر آن مستقیما دود می شود که اگر هزینه آن را صرف جایگزینی این موتور کنیم هر روز ۵۰ هزار خودرو نو سازی می شود و در کمتر از ۶ ماه تمام خودروها بهسازی می شوند.این در حالیست که حتی موتور های کم مصرف تر و اقتصادی تر از آن هم وجود دارد.کافیست اراده ای برای حل این معضل و رانت خوار های پشت این قضیه وجود داشته باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
خودرو کمتر وبا کیفیت تولید کنیدوخودروهای تولید شده را جایگزین خودرو های فرسوده کنید آن موقع مصرف سوخت به نصف کاهش می یابد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
تا کی در مقابل اجرای بدیهیات عدالت مقاومت میشود،باید سهم هر کس از ثروت کشور که همان یارانه های پنهان هست را نقدا و به نرخ روز و برابر به هر ایرانی بدهند و قیمتها را آزاد و واقعی و صادراتی کنند،بیش از ده میلیون تومان در ماه برای هر نفر میشود،بیش از نیمی از منابع انرژی زیاد میاید و میشود صادر کرد و اکثر مایحتاج را با درامدش وارد کرد،اکثر اجناس تقریبا هم قیمت ایران است و بعضی اقلام مثل اتومبیل بسیار ارزانتر،فقر و رانت و قاچاق و اسراف و آلودگی و ترافیک برطرف میشود،قوانین ناعادلانه به نحویست که یک ثروتمند صدها برابر یک چادر نشین از یارانه پنهان استفاده میکند(یا مستقیم یا غیر مستقیم بواسطه ارزانتر بودن کالا و خدمات) ،نهایت خودخواهی و بی انصافیست که کسانی به خاطر منافع شخصی حق ضعفا را بخورند و نهایتا اگر کسی خیلی محتاج شد با کلی تحقیر و دویدن و دردسر،شاید کمیته امداد مقدار کمی از سهم خودش را بهش بدهد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سرانه۴ لیتر را چطور حساب کردید ۱۴۰ میلیون لیتر برای ۹۰ میلیون نفر تقریبا یک و نیم لیتر میشود!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
دولت قیمت بنزین را واقعی کند
بنزین لیتر ۳هزار تومان و میانگین حقوق ۱۵ میلیون تومان کارمند فاجعه باراست
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
آخرین اخبار
کشاورزان کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی را در دستور کار قرار دهند
فروش فوق‌العاده ۱۱ محصول ایران خودرو از ۶ مهر ماه+ عکس
ضرورت تسریع در پرداخت ۵ درصد باقی مانده طلب کشاورزان
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
شکل گیری توده گردوخاک طی دو روز آینده
آغاز پاییز طلایی مرکز مبادله ایران از ششم مهر
ناترازی برق در استان تهران کاهش یافت+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۳ مهر ماه
بازنگری در دستورالعمل برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز
۳۲۰۶ میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شد
از ابتدای سال تاکنون مجموعا بیش از ۲۷ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی تأمین شده است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ مهرماه ۱۴۰۴
پیشرفت فیزیکی بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید
ایجاد نماد اسکناس دلار و یورو در تالار مرکز مبادله از هفته آینده
گواهی سپرده بیت‌کوین در راه بورس کالا
نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز برگزار شد
امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی
تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه
طرح توسعه اپرون فرودگاه رشت به زودی آغاز می شود+ فیلم
سامانه املاک واسکان چشم انتظار کاهش کم کاری بانک مرکزی در اتصال
جزییات حادثه خروج قطار تهران_ مشهد از ریل
تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر
پرداخت حدود ۱۲۰ همت وام ازدواج و فرزند به ۳۵۰ هزار متقاضی طی ۶ ماه توسط شبکه بانکی
تمامی خطوط در مسیر ایستگاه راه آهن مشهد باز است/ مشکلی برای مسافران رخ نداد
قیمت بلیت در برخی از مسیر‌های به دلیل مازاد صندلی کاهش یافت/ مشکل ناوگان هوایی در برخی از شهر‌ها داریم+ فیلم
خرید یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت ایران توسط چین+ فیلم
میانگین مصرف بنزین در هفته پایانی شهریور؛ ۱۴۰ میلیون لیتر در روز
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه
مقابله با پولشویی در بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
۱۵ درصد از نیروگاه‌ها می‌توانند از سوخت مازوت استفاده کنند