باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجموع مصرف بنزین در هفت روز پایانی شهریور ۱۴۰۴ (۲۵ تا ۳۱ شهریور) همزمان با افزایش سفرها در پایان تابستان و آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۹۷۸ میلیون لیتر بوده است که نشان از تقاضای بالای سوخت در روزهای پایانی تعطیلات تابستان دارد.
میانگین مصرف روزانه بنزین در این هفت روز حدود ۱۴۰ میلیون لیتر با دامنه نوسان بیش از ۱۱ میلیون لیتر بوده است، بهگونهای که بیشترین مصرف بنزین هفته در روز ۳۱ شهریور با رقم بیش از ۱۴۵ میلیون لیتر و کمترین مصرف هفته در روز ۳۰ شهریور با رقم ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر به ثبت رسیده است.
استمرار روند افزایشی مصرف بنزین در پایان تابستان، بار دیگر اهمیت مدیریت تقاضا، بهینهسازی ناوگان حملونقل و فرهنگسازی عمومی برای صرفهجویی در مصرف سوخت را برجسته میکند چراکه ادامه روند افزایشی مصرف بنزین در سالهای آینده میتواند پیامدهای اقتصادی چشمگیری به همراه داشته باشد.
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، متوسط رشد سالانه مصرف بنزین از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد بوده و در چهار سال گذشته مصرف بنزین ۱۰ درصد رشد داشته است و بر اساس پیشبینیها با ادامه این روند تا سال ۱۴۰۷ مصرف بنزین به روزانه ۱۷۰ میلیون لیتر میرسد.
سرانه مصرف بنزین در ایران هماکنون چهار لیتر در روز است که بالاتر از متوسط جهانی (سه لیتر در روز) است و اگر روند کنونی رشد مصرف بنزین ادامه یابد، ناترازی بنزین تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال ارزبری خواهد داشت.
منبع: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی