مدیر آب و فاضلاب شهرستان قاین از وارد مدار شدن آب ۳ سایت مسکن ملی شهر قاین تا ۳ ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - جمعی از مسئولان شهرستان قاین از طرح‌های آبرسانی به سایت‌های نهضت ملی مسکن این شهر بازدید کردند.

غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب قاین از پیشرفت ۹۰ درصدی مخزن ذخیره دو هزار مترمکعبی و اجرای بیش از ۴ کیلومتر از خط انتقال آب خبر داد و گفت: طی سه ماه آینده آب سه سایت بزرگ مسکن ملی شامل ۵۶۵ هکتاری، ۴۰ هکتاری و ۳۶ هکتاری وارد مدار مصرف خواهد شد.

غلام‌پور فرماندار قاینات نیز با تأکید بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها اظهار کرد: عملیات اجرایی آبرسانی در سایت ۵۶۵ هکتاری به‌زودی آغاز می‌شود و مخزن ذخیره‌سازی آب با ظرفیت دو هزار مترمکعب که هم‌اکنون ۹۰ درصد پیشرفت دارد، تا هفته آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

او افزود: شبکه توزیع آب در دو سایت ۴۰ و ۳۶ هکتاری به مراحل پایانی رسیده و آماده بهره‌برداری است.

دادستان عمومی و انقلاب قاینات نیز در این بازدید بیان کرد: ایجاد سریع زیرساخت‌ها و واگذاری انشعابات خدماتی از جمله آب، برق و گاز از الزامات جدی و غیرقابل تأخیر برای تسریع در اسکان شهروندان در طرح‌های مسکن ملی است.