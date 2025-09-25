مدیر آب و فاضلاب شهرستان قاین از وارد مدار شدن آب ۳ سایت مسکن ملی شهر قاین تا ۳ ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - جمعی از مسئولان شهرستان قاین از طرح‌های آبرسانی به سایت‌های نهضت ملی مسکن این شهر بازدید کردند.

غلامحسینی مدیر امور آب و فاضلاب قاین از پیشرفت ۹۰ درصدی مخزن ذخیره دو هزار مترمکعبی و اجرای بیش از ۴ کیلومتر از خط انتقال آب خبر داد و گفت: طی سه ماه آینده آب سه سایت بزرگ مسکن ملی شامل ۵۶۵ هکتاری، ۴۰ هکتاری و ۳۶ هکتاری وارد مدار مصرف خواهد شد.

غلام‌پور فرماندار قاینات نیز با تأکید بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌ها اظهار کرد: عملیات اجرایی آبرسانی در سایت ۵۶۵ هکتاری به‌زودی آغاز می‌شود و مخزن ذخیره‌سازی آب با ظرفیت دو هزار مترمکعب که هم‌اکنون ۹۰ درصد پیشرفت دارد، تا هفته آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

بیشتر بخوانید

او افزود: شبکه توزیع آب در دو سایت ۴۰ و ۳۶ هکتاری به مراحل پایانی رسیده و آماده بهره‌برداری است.

دادستان عمومی و انقلاب قاینات نیز در این بازدید بیان کرد: ایجاد سریع زیرساخت‌ها و واگذاری انشعابات خدماتی از جمله آب، برق و گاز از الزامات جدی و غیرقابل تأخیر برای تسریع در اسکان شهروندان در طرح‌های مسکن ملی است.

برچسب ها: مسکن ملی ، آب و فاضلاب
خبرهای مرتبط
پوشش بیش از ۹۰ درصدی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین
سربیشه در هفته دولت از شکوفایی اقتصادی و عمرانی تا امید به آینده‌ای روشن
در یک سال گذشته صورت گرفت؛
بازسازی ۹۸ کیلومتر از شبکه فرسوده آب در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وارد مدار شدن آب ۳ سایت مسکن ملی قاین
آخرین اخبار
وارد مدار شدن آب ۳ سایت مسکن ملی قاین
کاهش ۶ درصدی جرایم سایبری در خراسان جنوبی
ایران جان خراسان جنوبی؛ دروازه‌ای نو برای توسعه اقتصادی