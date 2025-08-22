باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی درباره بدهی مشترکان گفت: مجموع بدهی‌ها بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان است که ۹۶ میلیارد آن مربوط به نیرو‌های مسلح، ۵۰ میلیارد تومان مربوط به فضای سبز و ۴۲ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی است.

او افزود: از ابتدای سال بیش از ۹۱۴ انشعاب رایگان به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی واگذار شده و ۴۶ میلیارد ریال تخفیف حق انشعاب نیز اعمال شده است.

توکلی با بیان اینکه امسال آب مصرفی مدارس دولتی، بیمارستان‌های آموزشی و اماکن مذهبی تا سقف الگوی مصرف رایگان خواهد بود، اظهار کرد: در مجموع سه هزار و ۵۰۰ اشتراک شامل ۲ هزار و ۳۰۰ مسجد و هزار و ۲۰۰ مشترک آموزشی شامل مدارس دولتی و مراکز درمانی آموزشی تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی به تأمین آب صنایع اشاره و تصریح کرد: با توجه به ممنوعیت تخصیص آب شیرین برای صنایع، استفاده از پساب و آب نامتعارف در دستور کار است و خط انتقال به طول تقریبی ۱۶۰ کیلومتر پساب تصفیه‌خانه بیرجند به معادن اجرا می‌شود.

او گفت: سالانه ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب از این مسیر تأمین می‌شود که ۷۰ درصد آن به صنایع و معادن و ۳۰ درصد به سایر مصارف از جمله شهرک صنعتی بیرجند اختصاص خواهد یافت.