در حالی که ورزشگاه امام رضا (ع) با میلیارد‌ها تومان هزینه ساخته شده، نبود متولی مشخص و پاس‌کاری هزینه‌ها میان نهادها، مشهد را از میزبانی بازی‌های ملی و آسیایی محروم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر زارعی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی درباره برگزار نشدن بازی‌های فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) گفت: مجموعه ورزشگاه امام رضا با استاندارد‌های روز ساخته شده و امکانات به‌روزی دارد. تیم‌های لیگ برتر متقاضی بازی در این ورزشگاه هستند. بازی تیم ملی ایران و کره شمالی قرار بود اینجا برگزار شود، اما به دلیل برخی زیرساخت‌های لازم برای AFC این اتفاق رخ نداد. قرار بود بازی‌های تیم تراکتور در لیگ نخبگان آسیا در مشهد برگزار شود. دوستان فدراسیون گفتند که تمام زیرساخت‌های AFC تغییر کرده و باید برخی موضوعات در ورزشگاه امام رضا تغییر کند که این نیازمند هزینه کردن بود.

تیم میزبان باید هزینه‌های لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌ها را پرداخت کند

زارعی ادامه داد: رختکن‌ها، سرویس‌های بهداشتی و مسیر‌های دسترسی باید تغییر کنند. مسئولان می‌گویند چه کسی باید این هزینه را بدهد. در بازی ایران و کره شمالی هم گفته شد که باید میزبان هزینه‌های لازم جهت تغییرات را پرداخت کند. مسئولان می‌گویند که هر تیمی می‌خواهد اینجا بازی کند باید هزینه‌های لازم را برای فراهم کردن زیرساخت‌ها پرداخت کند. مجموعه تربیت بدنی آستان قدس همکاری لازم را می‌کند و موضوعات فرهنگی را انجام می‌دهد.

یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای میزبانی بازی ایران و کره شمالی هزینه شد

وی افزود:، چون متولی مشخص نیست، برخی دوستان مبنا را بر این می‌گذارند که ما تمایل همکاری نداریم. از این ساختار باید بهینه استفاده شود که ان‌شاءالله این اتفاق رخ می‌دهد. مجموعه آستان قدس برای دیدار ایران و قطر و بازی ایران و کره شمالی که قرار بود برگزار شوند، مدرک ارائه دادند که نزدیک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای چک‌لیست‌های AFC هزینه شده است.

برای کابل‌های فیبر نوری ۵ میلیارد تومان نیاز است

زارعی درباره مبلغ مورد نیاز برای فراهم کردن زیرساخت‌ها بیان کرد: گفته شده که نزدیک ۵ میلیارد تومان هزینه برای کابل فیبر نوری نیاز است که این مبلغ را باید یکی تقبل کند. در بحث کابل کشی، VAR و گیت‌ها حتی برای بازی ایران و کره شمالی گیت‌ها تهیه شده بود. قطعا تعامل وجود دارد، اما بالاخره باید هزینه‌ها را انجام دهند و ما هم کمک می‌کنیم و ورزشگاه را در اختیار قرار می‌دهیم.

فقط تراکتور درخواست میزبانی داشت، اما پرداخت هزینه‌ها را قبول نکرد

او درباره اینکه کدام تیم‌ها درخواست میزبانی در مشهد را داشته‌اند؟ اظهار کرد: برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر درخواستی نداشتیم. تیم‌ها راحت‌تر هستند که در تهران میزبانی کنند. چند روز اردو می‌زنند و همان جا هم بازی می‌کنند. فقط اخیرا باشگاه تراکتور برای لیگ نخبگان درخواست داد که به جمع‌بندی نرسیدند. گیت‌ها، راه دسترسی، سرویس‌های بهداشتی و رختکن باید بر اساس چک لیست جدید AFC فراهم می‌شد که هزینه داشت و باشگاه تراکتور باید پرداخت می‌کرد. اگر صورت می‌گرفت میزبانی در مشهد انجام می‌شد.

ملاحظات فرهنگی هم وجود دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در پایان اظهار کرد: برخی دلایل دیگر هم ملاحظات فرهنگی هستند که مسئولان دغدغه دارند. قطعا این موضوعات با نشست و ارائه راهکار حل خواهد شد. وظیفه ما ایجاد شادابی در جامعه است، اما باید آن ملاحظات را در نظر بگیریم. ورزش بهترین راه انتقال نشاط است و از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد.

