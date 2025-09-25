باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- قنبر زاده مدیرکل روابط عمومی شرکت راه آهن در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در خصوص حادثه خروج واگن قطار در خط مشهد اظهار داشت: این حادثه در ورودی سکوی ایستگاه قطار مشهد رخ داده و خوشبختانه هیچ خسارتی به مسافران در این خط وارد نشده و در حال حاضر خط باز است و مشکلی در تردد قطار‌ها ایجاد نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه سرعت قطار در ورودی سکو پایین بوده مشکلی رخ نداده و تنها یک واگن از خط خارج شده است.

او یادآور شد: ایستگاه راه آهن مشهد دارای ۱۱ خط مسافری است که این اتفاق تنها در یکی از واگن‌های قطار در این مسیر رخ داده است.