رهبر انقلاب به مسئولان توصیه کردند که ارزش و اهمّیّت استعداد جوان ایرانی را همواره مورد نظر داشته باشند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از سخنرانی اخیر خود به مسئولان، بخصوص مسئولان آموزش‌وپرورش، و وزارت علوم، و بهداشت و درمان، توصیه کردند. ارزش و اهمّیّت استعداد جوان ایرانی را همواره مورد نظر داشته باشند. جوانان ایرانی استعدادشان در دانش و در بسیاری از مسائل دیگر زندگی را نشان داده‌اند.

ایشان در همین راستا آماری را به این شرح خواندند: در رقابت‌های مختلف دانش‌آموزان جهان، در همین اواخر، با [وجود]حوادث جنگ دوازده‌روزه و این چالش‌هایی که وجود داشت، دانش‌آموزان ما چهل مدال رنگارنگ را کسب کردند که از این چهل مدال، یازده مدال طلا بود. اینها خیلی اهمّیّت دارد، ارزش دارد. در المپیاد نجوم، رتبه‌ی اوّل را در دنیا در بین کشور‌های شرکت‌کننده‌ی بین‌المللی به دست آوردند. در رشته‌های دیگر هم رتبه‌های خوبی را به دست آوردند. در عرصه‌ی ورزش هم که خب این روز‌ها دارید می‌بینید؛ قبلاً والیبال، حالا هم کشتی. جوان‌های ما این‌جوری هستند؛ بحمدالله استعداد اینها استعداد فوق‌العاده‌ای است؛ از این بایستی استفاده کرد.

برچسب ها: رهبر انقلاب ، جوانان کشور
خبرهای مرتبط
رهبر معظم انقلاب:
شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ راه‌حل در قوی شدن است
سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی ایران خطاب به ملّت ایران
بیانات رهبر معظم انقلاب، راهبرد دولت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه
در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد
نمایش دستاورد‌های صنعت هسته‌ای ایران در «هفته جهانی اتم» روسیه
رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران
عراقچی: حمله نظامی هم نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند
اقامه نمازجمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد
مخبر: عزت، عقلانیت و استواری سه ویژگی سخنرانی پزشکیان بود
جمهوری اسلامی ایران با فشار حداکثری تسلیم نخواهد شد/ ایران از برنامه هسته‌ای خود برنمی‌گردد
بقائی: ‏ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست
آمریکا با اعمال محدویت‌های غیرقانونی علیه هیات ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است
آخرین اخبار
عراقچی: حمله نظامی هم نمی‌تواند ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند
رد اتهامات واهی نخست‌وزیر استرالیا علیه ایران
آمریکا با اعمال محدویت‌های غیرقانونی علیه هیات ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است
در صورت فعال شدن اسنپ‌بک، نوع تعامل ایران متناسب با وضعیت جدید تنظیم خواهد شد
جمهوری اسلامی ایران با فشار حداکثری تسلیم نخواهد شد/ ایران از برنامه هسته‌ای خود برنمی‌گردد
نمایش دستاورد‌های صنعت هسته‌ای ایران در «هفته جهانی اتم» روسیه
شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه
اقامه نمازجمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد
بقائی: ‏ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست
مخبر: عزت، عقلانیت و استواری سه ویژگی سخنرانی پزشکیان بود
دیدار فرمانده مرزبانی فراجا با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ همبستگی مرزبانان با سایر نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه
سیاری: صلح تا زمان آمادگی برای جنگ برقرار خواهد بود
جوان‌های ما فوق‌العاده هستند ...
دیدار وزیران امور خارجه ایران و فرانسه
اسلامی: پنج هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز» تولید می‌شود
ایران در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای آماده راستی‌آزمایی است
در صورت پایبندی به حق وتامین منافع طرفین در مسئله هسته‌ای، راه حل قطعی در دسترس است
روند تقویت روابط با کشور‌های اروپایی آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت
واردات نهاده‌های دامی به کشور در دست چند نفر است/ دلال‌های متصل به واردکنندگان باید حذف شوند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۳ مهر
پزشکیان: بازگشت تحریم‌ها ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و در برابر آنها تسلیم نمی‌شویم