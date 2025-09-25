رهبر انقلاب به مسئولان توصیه کردند که ارزش و اهمّیّت استعداد جوان ایرانی را همواره مورد نظر داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخشی از سخنرانی اخیر خود به مسئولان، بخصوص مسئولان آموزش‌وپرورش، و وزارت علوم، و بهداشت و درمان، توصیه کردند. ارزش و اهمّیّت استعداد جوان ایرانی را همواره مورد نظر داشته باشند. جوانان ایرانی استعدادشان در دانش و در بسیاری از مسائل دیگر زندگی را نشان داده‌اند.

ایشان در همین راستا آماری را به این شرح خواندند: در رقابت‌های مختلف دانش‌آموزان جهان، در همین اواخر، با [وجود]حوادث جنگ دوازده‌روزه و این چالش‌هایی که وجود داشت، دانش‌آموزان ما چهل مدال رنگارنگ را کسب کردند که از این چهل مدال، یازده مدال طلا بود. اینها خیلی اهمّیّت دارد، ارزش دارد. در المپیاد نجوم، رتبه‌ی اوّل را در دنیا در بین کشور‌های شرکت‌کننده‌ی بین‌المللی به دست آوردند. در رشته‌های دیگر هم رتبه‌های خوبی را به دست آوردند. در عرصه‌ی ورزش هم که خب این روز‌ها دارید می‌بینید؛ قبلاً والیبال، حالا هم کشتی. جوان‌های ما این‌جوری هستند؛ بحمدالله استعداد اینها استعداد فوق‌العاده‌ای است؛ از این بایستی استفاده کرد.