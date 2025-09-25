در پی خروج یک قطار مسافربری در ایستگاه راه‌آهن مشهد، راه آهن جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای علت بروز حادثه را تشریح و اعلام کرد قطار به سکوی مسافری مشهد هدایت و همه مسافران به سلامت کامل پیاده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه راه آهن جمهوری اسلامی  آمده است: قطار فوق‌العاده شماره ۳۴۰ تهران‐ مشهد، ساعتی قبل با یک اتفاق جزئی در سوزن ورودی به سکوی ایستگاه مشهد مواجه شد.

‌در این حادثه، یکی از واگن‌های قطار در سر سوزن ورودی سکوی مسافری متوقف شده و دلیل سرعت پایین قطار در ورودی به سکو هیچ‌گونه آسیبی به واگن و مسافران وارد نشد و تمامی مسافران به سلامت از قطار پیاده شدند.

‌با حضور عوامل فنی، سیر قطار‌ها طبق برنامه در این محور انجام می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
سوزنا باید بشدت کنترل بشن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۳ مهر ۱۴۰۴
شاید یکی لازم داشته برداشته بدوزه نباید زیاد سخت گرفت
