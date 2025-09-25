در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - در متن اطلاعیه راه آهن جمهوری اسلامی آمده است: قطار فوقالعاده شماره ۳۴۰ تهران‐ مشهد، ساعتی قبل با یک اتفاق جزئی در سوزن ورودی به سکوی ایستگاه مشهد مواجه شد.
در این حادثه، یکی از واگنهای قطار در سر سوزن ورودی سکوی مسافری متوقف شده و دلیل سرعت پایین قطار در ورودی به سکو هیچگونه آسیبی به واگن و مسافران وارد نشد و تمامی مسافران به سلامت از قطار پیاده شدند.
با حضور عوامل فنی، سیر قطارها طبق برنامه در این محور انجام میشود.