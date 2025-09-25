وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گیلان، بر تسریع در روند ساخت و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به همراه هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان استان، امروز از پروژه‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن در گیلان بازدید  و روند پیشرفت این طرح‌ها را بررسی کردند.


 فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گیلان، بر تسریع در روند ساخت و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید کرد. 

همچنین وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیلان با حضور در مسکن مهر رشت در جریان آخرین وضعیت تکمیل واحد‌های مسکونی این منطقه قرار گرفتند.

 نماینده عالی دولت در گیلان در جریان این بازدید، بر اهمیت اجرای به موقع طرح‌های حوزه مسکن برای تأمین نیاز مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد و خواستار همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی شد.

گفتنی است، همچنین کلنگ ساخت اولین مجتمع ۱۲ کلاسه آموزش تربیتی الگوی صلح استان گیلان با زیربنای ..۱۲ متر مربع  با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بر زمین زده شد.

 

منبع: استانداری 

 

برچسب ها: مسکن ، وزیر راه
خبرهای مرتبط
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:
۴۰۰ هزار خانوار در صندوق پس انداز مسکن عضو شدند
با حضور وزیر راه و شهرسازی:
پل‌های تقاطع سنگ بست فریمان با حضور وزیر راه به بهره برداری رسید
انعقاد قرارداد نوسازی ناوگان ها با ۲۰ و ۴۰ درصد آورده مالکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهدید‌های نسخه‌های غیررسمی اپلیکیشن شاد
بازدید وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت طرح راه آهن رشت – آستارا
برگزاری نشست ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ماه آینده در باکو
ترافیک مسیر شمال به جنوب رودبار تا ۳ سال آینده برطرف می‌شود
آخرین اخبار
ترافیک مسیر شمال به جنوب رودبار تا ۳ سال آینده برطرف می‌شود
برگزاری نشست ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان ماه آینده در باکو
تهدید‌های نسخه‌های غیررسمی اپلیکیشن شاد
بازدید وزیر راه و شهرسازی از آخرین وضعیت طرح راه آهن رشت – آستارا
تأکید سفیر قزاقستان بر نقش راهبردی منطقه آزاد انزلی در کریدور شمال–جنوب
بازدید وزیر راه از پروژه‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن در گیلان
افتتاح بیمارستان ۴۲۱ تختخوابی رشت تا پایان سال
ادای احترام وزیر راه به مقام شامخ شهدای رشت
شناسایی عاملان نزاع دسته‌ جمعی در ماسال
وزیر راه: فرودگاه‌های کشور توسعه می‌یابد