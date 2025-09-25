باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به همراه هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از نمایندگان استان، امروز از پروژه‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن در گیلان بازدید و روند پیشرفت این طرح‌ها را بررسی کردند.



فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی نیز در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان گیلان، بر تسریع در روند ساخت و تحویل واحدها به متقاضیان تأکید کرد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیلان با حضور در مسکن مهر رشت در جریان آخرین وضعیت تکمیل واحد‌های مسکونی این منطقه قرار گرفتند.

نماینده عالی دولت در گیلان در جریان این بازدید، بر اهمیت اجرای به موقع طرح‌های حوزه مسکن برای تأمین نیاز مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد و خواستار همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی شد.

گفتنی است، همچنین کلنگ ساخت اولین مجتمع ۱۲ کلاسه آموزش تربیتی الگوی صلح استان گیلان با زیربنای ..۱۲ متر مربع با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بر زمین زده شد.

منبع: استانداری