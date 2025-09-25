باشگاه خبرنگاران جوان - بورس کالای ایران در راستای توسعه ابزارهای نوین مالی و پاسخ به تقاضای موجود در اقتصاد و بازار ایران، در دومین نشست تخصصی خود با فعالان نهادهای مالی و حوزه رمزارز، طرح نوآورانه «صندوقهای ETF مبتنی بر گواهی سپرده بیتکوین» را به بحث و تبادل نظر گذاشت. این جلسات با هدف جمعبندی ابعاد مختلف فقهی، حقوقی، اقتصادی و فنی این ابزار جدید و ارائه آن به کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوزهای لازم برگزار شد.
رحمان آراسته مدیر بازارهای مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران گفت: براساس جمعبندیهای اولیه، در صورت موافقت کمیته فقهی، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و حمایت نهادهای مالی مرتبط، گواهی سپرده بیتکوین با ساختاری مشابه گواهی سپرده شمش طلا از مسیر بورس کالای ایران به اقتصاد کشور معرفی خواهد شد تا این ابزار، فصل جدیدی را در تنوعبخشی به ابزارهای مالی کشور رقم بزند.
وقتی گواهی بیت کوین، دارایی پایه صندوقهای ETF میشود
این ابزار مالی نوین، امکان تأسیس صندوقهای ETF مبتنی بر گواهی سپرده بیتکوین را فراهم میکند؛ مسیری که میتواند نقطه عطفی در ورود سرمایهگذاران سنتی ایرانی به بازار رمزارزها باشد.
در این نشست، کارشناسان و مدیران نهادهای مالی به بررسی چالشها و فرصتهای ورود رسمی به بازار رمز ارزها از جمله بیتکوین از مسیر بورس کالای ایران پرداختند. یکی از محورهای اصلی گفتوگو، ساختار پیشنهادی برای این محصول جدید بود که شباهت زیادی به مدل موفق «گواهی سپرده شمش طلا» و صندوقهای مبتنی بر آن دارد. بر اساس این طرح، بیتکوین به عنوان یک «کالا» در نظر گرفته شده و برای آن گواهی سپرده تحت نظارت بورس کالای ایران صادر خواهد شد. این گواهیها، دارایی پایه صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) را تشکیل میدهند و سرمایهگذاران میتوانند واحدهای این صندوقها را در بستری شفاف و قانونمند معامله کنند.
آغاز بررسیهای فقهی
مجید پویانمهر، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی دقیق ابعاد شرعی موضوع، بیان کرد که پیشفرض فعلی، بررسی بیتکوین به عنوان یک «کالا» است. وی افزود که اگر مالیت (دارا بودن ارزش مالی) بیتکوین براساس اعتبار عقلایی و داشتن منفعت حلال مورد تایید قرار گیرد، بسیاری از موانع فقهی برطرف خواهد شد.
کارشناسان حاضر در جلسه تاکید کردند که راهاندازی این ابزار میتواند به ساماندهی معاملات رمزارزها، افزایش شفافیت، جلوگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد یک بازار سالم و تحت نظارت کمک کند. همچنین، با ایجاد یک مرجع رسمی برای معاملات، اعتماد سرمایهگذاران افزایش یافته و ریسکهای ناشی از فعالیت در بسترهای غیررسمی کاهش مییابد.
بورس کالا پس از جمعبندی نظرات کارشناسی و تکمیل طرح جامع، آن را برای تصمیمگیری نهایی به کمیته فقهی سازمان بورس ارائه خواهد کرد تا گامهای عملیاتی برای راهاندازی گواهی سپرده و اولین صندوق ETF بیتکوین در بازار سرمایه ایران برداشته شود.
گفتنی است، نهادهای مالی دیگر درخواست همکاری و اعلام نقطه نظرات خود در خصوص راه اندازی معاملات مبتنی بر رمز ارز را به بورس کالای ایران ارائه دادهاند و برگزاری این جلسات به طور مستمر با حضور همه فعالان و ذینفعان حوزه در دستور کار است.
منبع: بورس کالا