وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان گیلان به ۹۰ درصد رسید.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیمارستان که از سال ۱۳۸۷ کلنگزنی آن آغاز شده، اکنون در مراحل پایانی ساخت خود قرار دارد گفت: این پروژه اهمیت ویژهای دارد، زیرا استان گیلان بهویژه شهر رشت، به عنوان یک منطقه توریستپذیر و دارای نیازهای درمانی بالا، به این بیمارستان نیاز مبرمی دارد.
او بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه بیمارستان حدود ۹۰ درصد است. اما این درصد بهطور دقیقتر باید بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شود، زیرا کارهای نازککاری و جزئیات پایانی هنوز باقی مانده است. این مراحل باید مطابق با استانداردهای وزارت بهداشت انجام شوند تا ایمنی و کیفیت خدمات درمانی تضمین گردد.
وی ادامه داد:برای تسریع در تکمیل این پروژه، پیگیریهایی از سوی نمایندگان محترم و استاندار انجام شده است. در این راستا، تأمین منابع مالی از منابع استانی و ملی و اوراق نیز در حال پیگیری است.
او بیان کرد: خوشبختانه، بیش از ۸۰ درصد تجهیزات بیمارستانی آماده شده است. این امر میتواند به سرعت بخشیدن به استفاده از بیمارستان پس از تحویل آن کمک کند.
او بیان کرد:بهمنظور تسهیل دسترسی به بیمارستان، پروژه جادهای که به بیمارستان منتهی میشود نیز در حال پیگیری است. همکاری با سازمان راهداری به منظور تسریع در تکمیل این جاده آغاز شده است.
وی ادامه داد: در ساخت بیمارستان، تدابیری برای مدیریت پسماندهای بیمارستانی و سیستم تصفیه آب در نظر گرفته شده است. این نکات به حفظ محیط زیست کمک کرده و بهعنوان خدمات پشتیبانی مهم تلقی میشوند.
او یادآور شد : با توجه به اهمیت این پروژه برای مردم استان گیلان، تلاشها ادامه دارد تا این بیمارستان تا پایان امسال قابل استفاده برای مردم گیلان و شهر رشت شود. تمامی تلاشها در راستای تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از این بیمارستان انجام میشود.