کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محرومیت شش ماهه افشین پیروانی را به یک ماه کاهش داد تا به این ترتیب او مشکلی برای همراهی پرسپولیس نداشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از صدور حکم محرومیت ۶ ماهه افشین پیروانی از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مسئولان باشگاه پرسپولیس نسبت به این رای اعتراض کردند تا پرونده مجددا در کمیته استیناف بررسی شود.

محرومیت افشین پیروانی از سوی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به یک ماه و یک ماه تعلیقی کاهش پیدا کرده و به این ترتیب با پایان محرومیت یک ماهه‌اش، حالا او می‌تواند روی نیمکت پرسپولیس بنشیند.

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان ملوان است.

منبع: ایسنا