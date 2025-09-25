باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، تیم ملی ایران از ساعت ۱۱ امروز (پنجشنبه، سوم مهر) به مصاف چک رفت و در حالی که ست نخست را به سود خود پایان داد، سه ست متوالی را از دست داد تا شکستی حسرت بار را تجربه کند و فرصت تاریخی حضور در مرحله نیمه نهایی قهرمانی جهان را از دست دهد.

پوریا حسین‌خانزاده در مورد این مسابقه گفت: نتوانستیم نتیجه زحماتمان را بگیریم. بهترین موقعیت بود که به جمع چهار تیم جهان صعود کنیم و تاریخ ساز شویم، اما نشد. شرمنده مردم و حمایت‌هایشان شدیم.

او گفت: امیدوارم در ادامه راه موفق باشیم و افتخار کسب کنیم. شرمنده هستم. تلاشمان را کردیم. کسی کم کاری نکرد.

قدرتی‌زن تیم ملی ادامه داد: مسابقات را کمی بد شروع کردیم، اما به تدریج پیشرفت کردیم. بازی امروز را به کم تجربگی باختیم. بازی خیلی به نفع ما بود. واقعا متاسف هستم و شرمنده مردم شدیم.