سخنگوی مرکز مبادله گفت: در آخرین روز معاملاتی در بازار تجاری، مجموعاً ۱۹۲ میلیون دلار معاملات انجام شده است و جمع تأمین ارز در این بازار به ۱۴ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با رسانه ملی به ارائه آخرین وضعیت نرخ‌ها و معاملات در بازار ارز تجاری پرداخت و اظهار داشت: نرخ‌های اعلام شده در بازار ارز تجاری نشان‌دهنده کشف نرخ‌های جدیدی است که معاملات بر اساس آنها صورت می‌گیرد. به ویژه نرخ‌های حواله که حواله دلار ۶۹۸۸۶ تومان، حواله یورو ۸۲۵۸ تومان و حواله درهم ۱۹۲۹ تومان است. 

او افزود: در آخرین روز معاملاتی در بازار تجاری، مجموعاً ۱۹۲ میلیون دلار معاملات انجام شده است و جمع تأمین ارز در این بازار به ۱۴ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار رسیده است.

 ”بالسینی در ادامه آمار تأمین ارز نیاز‌های وارداتی را تشریح کرد و گفت: از ابتدای سال بانک مرکزی مجموعاً ۲۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون دلار ارز تأمین کرده است که از این میزان، حدود ۷ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته و این کالا‌ها با نرخ مصوب ۲۸۵۰۰ تومان تأمین می‌شوند. 

او با اشاره به تأمین ارز برای کالا‌های تجاری خاطرنشان کرد: بیش از ۲۰ میلیارد دلار تأمین ارز برای کالا‌های تجاری انجام شده و برای بخش خدمات نیز ۷۹۷ میلیون دلار ارز تأمین شده است. 

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران همچنین از دو اقدام مثبت اخیر بانک مرکزی خبر داد و گفت: از روز گذشته، تمام تخصیص ارز‌هایی که تا ۵۰ هزار دلار بوده، توسط بانک مرکزی تأمین شده است و بیش از ۳ هزار تولیدکننده کوچک مقیاس از این موضوع بهره‌مند شده‌اند. همچنین، هفته آینده تأمین ارز و تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌های بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار نیز انجام خواهد شد. 

بالسینی در پایان اعلام کرد: از هفته آینده نماد اسکناس دلار و یورو در بازار ارز تجاری مرکز مبادله راه‌اندازی خواهد شد و جزئیات بیشتر این موضوع در هفته آینده اعلام خواهد شد. 

