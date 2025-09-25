باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب به مناسب هفته دفاع مقدس که همزمان با مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لاله‌ها» از سوی حجت‌الاسلام موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

امسال هفته دفاع مقدس، با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی و جوانان شجاع در نقاط گوناگون، جلوه و شکوه دیگری یافته است.

شهادت پاداش مجاهدت است، چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه و چه در لبنان و غزّه و فلسطین. ملت‌ها با این مجاهدت‌ها رشد می‌کنند و با این شهادت‌ها جلوه و جلا می‌یابند.

مهم آن است که به وعده الهی درباره پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲ مهرماه ۱۴۰۴