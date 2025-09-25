رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز «مهمانی لاله‌ها»، شهادت را پاداش مجاهدت دانستند و تأکید کردند که ملت‌ها با این مجاهدت‌ها رشد می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب به مناسب هفته دفاع مقدس که همزمان با مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسر کشور با عنوان «مهمانی لاله‌ها» از سوی حجت‌الاسلام موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 امسال هفته دفاع مقدس، با شهادت جمعی از برجستگان مسیر مقاومت اسلامی و جوانان شجاع در نقاط گوناگون، جلوه و شکوه دیگری یافته است.

شهادت پاداش مجاهدت است، چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه و چه در لبنان و غزّه و فلسطین. ملت‌ها با این مجاهدت‌ها رشد می‌کنند و با این شهادت‌ها جلوه و جلا می‌یابند. 

مهم آن است که به وعده الهی درباره پیروزی حق و زوال باطل یقین کنیم و به وظیفه خود در نصرت دین خدا پایبند باشیم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۲ مهرماه ۱۴۰۴

برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، هفته دفاع مقدس ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
جوان‌های ما فوق‌العاده هستند ...
رهبر انقلاب: مذاکره با دولت آمریکا هیچ سودی ندارد/ بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت
رهبر معظم انقلاب امشب با مردم سخن می‌گویند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۳ مهر
اسلامی: پنج هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز» تولید می‌شود
ایران در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای آماده راستی‌آزمایی است
دیدار وزیران امور خارجه ایران و فرانسه
روند تقویت روابط با کشور‌های اروپایی آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت
در صورت پایبندی به حق وتامین منافع طرفین در مسئله هسته‌ای، راه حل قطعی در دسترس است
واردات نهاده‌های دامی به کشور در دست چند نفر است/ دلال‌های متصل به واردکنندگان باید حذف شوند
سیاری: صلح تا زمان آمادگی برای جنگ برقرار خواهد بود
جوان‌های ما فوق‌العاده هستند ...
دیدار فرمانده مرزبانی فراجا با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ همبستگی مرزبانان با سایر نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
شهادت پاداش مجاهدت است؛ چه در دفاع ۸ ساله، چه در نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه
اقامه نمازجمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد
بقائی: ‏ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست
مخبر: عزت، عقلانیت و استواری سه ویژگی سخنرانی پزشکیان بود
دیدار فرمانده مرزبانی فراجا با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس؛ همبستگی مرزبانان با سایر نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه
سیاری: صلح تا زمان آمادگی برای جنگ برقرار خواهد بود
جوان‌های ما فوق‌العاده هستند ...
دیدار وزیران امور خارجه ایران و فرانسه
اسلامی: پنج هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز» تولید می‌شود
ایران در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای آماده راستی‌آزمایی است
در صورت پایبندی به حق وتامین منافع طرفین در مسئله هسته‌ای، راه حل قطعی در دسترس است
روند تقویت روابط با کشور‌های اروپایی آنچنان که مدنظر ما بود پیش نرفت
واردات نهاده‌های دامی به کشور در دست چند نفر است/ دلال‌های متصل به واردکنندگان باید حذف شوند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۳ مهر
پزشکیان: بازگشت تحریم‌ها ناخوشایند است، اما پایان راه نیست و در برابر آنها تسلیم نمی‌شویم
توافق ایران، چین و روسیه برای اقدام هماهنگ علیه فعال‌سازی مکانیزم ماشه
دیدار پزشکیان و رئیس شورای اروپایی در نیویورک
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفت‌وگو دیگر معنایی ندارد
عارف: ضعف اجرایی، اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی است
نیروهای مسلح ایران برای مقابله با هر تهدیدی آمادگی صددرصد دارند + فیلم
قالیباف: رئیس‌جمهور صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند
تصاویر اختصاصی وزارت اطلاعات از داخل نیروگاه اتمی دیمونا/ خطیب: گنجینه اطلاعات تسلیحاتی اسرائیل را مستند کردیم
عارف: دانشگاه‌ها همکاری‌های ارزشمندی را با مراکز دفاعی آغاز کرده‌اند
روسای جمهور ایران و فرانسه با یکدیگر دیدار کردند
پزشکیان: جهان ۲ سال شاهد نسل‌کشی و ویرانی در غزه بود/ ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست
سرلشکر موسوی: سربازان شجاع ایران دشمنان را از اقدام خود پشیمان کرده‌اند
عراقچی با وزیر امور خارجه سوئیس دیدار کرد
ویژگی‌های چشم‌انداز مطلوب جمهوری اسلامی ایران بررسی شد