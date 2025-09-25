رده‌بندی تیم‌های پنجم تا سی‌ودوم مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ مشخص شد و تیم ملی والیبال ایران در رتبه هشتم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله دوم حذفی قهرمانی مردان جهان با چهار دیدار در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه دوم و سوم مهرماه پیگیری شد.

تیم‌های لهستان، ایتالیا، جمهوری چک و بلغارستان با شکست حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

تیم ملی والیبال ایران که برای دومین بار در تاریخ این رقابت‌ها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده است، در آخرین مسابقه خود سه بر یک مغلوب جمهوری چک شد و به جایگاه هشتمی اکتفا کرد.

هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات بود، اما تا آستانه صعود به مرحله نیمه‌نهایی و حضور در چهار تیم برتر مسابقات نیز پیش رفتند.

بر اساس نتایج به دست آمده در گروه مقدماتی، مرحله یک هشتم نهایی و مرحله یک چهارم نهایی، رتبه تیم‌های ۵ تا ۳۲ قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مشخص شد که بنابر اعلام کمیته برگزاری، این رده‌بندی به شرح زیر است:

۵- آمریکا

۶- ترکیه

۷- بلژیک

۸- ایران

۹- آرژانتین

۱۰- صربستان

۱۱- اسلوونی

۱۲- تونس

۱۳- هلند

۱۴- کانادا

۱۵- فنلاند

۱۶- پرتغال

۱۷- برزیل

۱۸- فرانسه

۱۹- فیلیپین

۲۰- کوبا

۲۱- آلمان

۲۲- قطر

۲۳- ژاپن

۲۴- اوکراین

۲۵- مصر

۲۶- کلمبیا

۲۷- کره‌جنوبی

۲۸- لیبی

۲۹- رومانی

۳۰- چین

۳۱- شیلی

۳۲- الجزایر

دیدار‌های مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ روز‌های پنجم و ششم مهر با چهار دیدار در مانیل پیگیری می‌شود تا رده بندی چهار تیم برتر نیز مشخص شود.

