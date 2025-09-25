تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با پیروزی مقابل کره جنوبی قهرمان آسیا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران در دیدار فینال مسابقات قهرمانی آسیا به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

ملی‌پوشان ایران پیش از این در مرحله مقدماتی نیز ۳۱ بر ۲۵ کره جنوبی را شکست داده بودند.

ملی‌پوشان ایران پیش از این در مرحله نیمه نهایی سهمیه مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را نیز کسب کرده بودند.

این قهرمانی مقتدرانه و تاریخی در حالی رقم خورد که آخرین بار ۱۹ سال پیش هندبال ایران در بخش پسران موفق به کسب جام در آسیا شده بود و حالا این طلسم با نتایجی فوق العاده شکسته شد.

تیم ملی هندبال ایران با سه پیروزی در دور مقدماتی مقابل مالدیو، سوریه و کره‌جنوبی، به‌عنوان صدرنشین گروه D راهی دور دوم شد و در دور دوم نیز برابر کویت، اردن و قطر به پیروزی رسید.

تیم ایران در نیمه نهایی با برد برابر بحرین به فینال این رقابت‌ها صعود کرد و با برد برابر کره جنوبی به عنوان قهرمانی رسید.

تیم ملی قطر نیز با برد ۳۳ بر ۲۶ برابر بحرین به عنوان سومی مسابقات دست یافت.

نتایج کامل دیدار‌های تیم ملی هندبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا:

ایران ۶۵ - مالدیو ۴

ایران ۴۴ - سوریه ۲۲

ایران ۳۱ - کره جنوبی ۲۵

ایران ۳۵ - کویت ۳۰

ایران ۴۲ - اردن ۲۲

ایران ۴۶ - قطر ۲۵

ایران ۳۷ - بحرین ۱۹

ایران ۲۸ - کره جنوبی ۲۵

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور در اردن آغاز شد و امروز به پایان رسید. دو تیم ایران و کره جنوبی جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب کردند.