کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی نامزد‌های کسب بهترین جایزه سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کنفدراسیون فوتبال آسیا ۲۴ مهرماه سال جاری بهترین‌های سال جاری خود را در حالی در شهر ریاض عربستان معرفی می‌کند که اسامی نامزد‌های هر بخش را امروز مشخص کرد که به شرح زیر است:

 بازیکن سال آسیا (مردان)

عارف ایمان هناپی (باشگاه جوهور دارالتعظیم - مالزی)

اکرم عفیف (باشگاه السد - قطر)

سالم الدوساری (باشگاه الهلال - عربستان سعودی)

 بهترین بازیکن آسیایی شاغل در خارج (مردان)

مهدی طارمی (اینتر/المپیاکوس - ایران)

تاکفوسا کوبو (رئال سوسیداد - ژاپن)

لی کانگ این (پاری‌سن‌ژرمن - کره جنوبی)

 بازیکن سال فوتسال آسیا

مسلم اولادقباد (گوهرزمین - ایران)

سالار آقاپور (گوهرزمین - ایران)

محمد عثمان‌موسا (جیمبی کارتاهنا - تایلند)

 مربی سال آسیا (زنان)

لو کویی-هوا (باشگاه تایچونگ بلو ویله - چین تایپه)

مرضیه جعفری (باشگاه خاتون بم - ایران)

نئونگروتای سراتونگویان (کالج بی‌جی اسکالرز - تایلند)

جایزه ویژه داوران AFC

علیرضا فغانی (استرالیا)

آنتون شچتینین (استرالیا)

اشلی بیچام (استرالیا)

در این بخش، هر سه داور این جایزه را دریافت خواهند کرد.

جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا در بخش مردان

الکس بادولاتو (ملبورن ویکتوری، استرالیا)

حامد یوسفی (الاتحاد، عربستان)

صدرالدین خاسانوف (بنیادکار، ازبکستان)

جایزه بهترین بازیکن جوان سال آسیا در بخش زنان

چوئی ایل‌سون (تیم ۴.۲۵، کره شمالی)

جون ایل‌چونگ (آمنوکگانگ، کره شمالی

 ماناکا ماتسوکوبو (نورث کارولینا کوریج، ژاپن)

جایزه فدراسیون برتر آسیا (پلاتینوم)

 فدراسیون فوتبال ایران

 اتحادیه فوتبال ژاپن

 فدراسیون فوتبال عربستان

جایزه فدراسیون برتر آسیا (الماس)

اتحادیه فوتبال چین

 اتحادیه فوتبال تایلند

فدراسیون فوتبال ویتنام

جایزه فدراسیون برتر آسیا (طلا)

اتحادیه فوتبال هنگ‌کنگ

جایزه فدراسیون برتر آسیا (یاقوت)

 فدراسیون فوتبال بنگلادش

 اتحادیه فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال لائوس

جایزه بهترین فدراسیون منطقه‌ای آسیا

 فدراسیون فوتبال جنوب شرق آسیا

فدراسیون فوتبال شرق آسیا

 فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (طلا)

 اتحادیه فوتبال چین

فدراسیون فوتبال عربستان

 اتحادیه فوتبال امارات

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (نقره)

اتحادیه فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال هند

 اتحادیه فوتبال مالزی

جایزه تقدیرنامه رئیس AFC برای فوتبال پایه (برنز)

فدراسیون فوتبال بنگلادش

 اتحادیه فوتبال جزایر ماریانای شرقی

فدارسیون فوتبال ویتنام

