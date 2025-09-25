دولت اسپانیا درپی رویکرد ضد صهیونیستی خود، یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی با شرکت دولتی اسرائیل برای خرید تجهیزات جنگی پیشرفته را لغو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داد که اسپانیا یک قرارداد ۲۰۰ میلیون یورویی دیگر با رژیم تروریستی اسرائیل را لغو کرده است. این قرارداد برای خرید غلافهای پیشرفته ناوبری و حمله (PODS) از شرکت دولتی «رافائل» برای هواپیماهای «یوروفایتر تایفون» نیروی هوایی اسپانیا بود.
بر اساس این قرارداد، قرار بود حدود ۴۵ غلاف پیشرفته مدل «Lightning V» به اسپانیا تحویل داده شود.این تصمیم پس از لغو قراردادهای قبلی به ارزش صدها میلیون یورو برای خرید موشکهای ضدتانک، سامانههای توپخانهای پیشرفته و مهمات، در راستای تشدید اقدامات اسپانیا علیه این رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل ادامه جنگ در غزه، اتخاذ شده است.
غلافهایی که قرار بود خریداری شوند، دارای حسگرهای الکترواپتیکال، از جمله تعیینگر لیزری و حسگرهای فروسرخ هستند که به خلبانان امکان میدهد در روز، شب و در شرایط آب و هوایی دشوار به ناوبری بپردازند، اهداف را شناسایی و به آنها حمله کنند.
قانون ممنوعیت اعمالشده علیه رژیم تروریستی اسرائیل در اسپانیا به اجرا درآمده و صادرات و واردات تسلیحات و فناوریهای با کاربرد دوگانه از و به این رژیم تروریستی و همچنین انتقال آنها از طریق این کشور را ممنوع میکند، به جز موارد خاصی برای حمایت از منافع ملی و انتقال انواع خاصی از سوخت هواپیما. این قانون همچنین شامل ممنوعیت واردات و تبلیغ محصولات تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی است.
منبع: المیادین