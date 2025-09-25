باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه «پولتیکو» در گزارشی، از آسیب‌دیدگان اصلی تحریم‌های جدیدی که اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال کرده، پرده برداشت.

به نقل از پیش‌نویس سندی از کمیسیون اروپا، این نشریه گزارش داد که کمیسیون پیشنهاد داده است به عنوان بخشی از بسته تحریمی جدید علیه روسیه، محدودیت‌هایی را علیه شرکت‌هایی از امارات متحده عربی، قرقیزستان، تاجیکستان و چین اعمال کند.

همچنین پیشنهاد شده است که ۱۱ شرکت از چین و هنگ‌کنگ، سه شرکت از هند و دو شرکت از تایلند به «لیست خاکستری» شرکت‌های دخیل در فرار از تحریم‌ها اضافه شوند.

تحریم‌های جدیدی که کمیسیون اروپا قصد دارد علیه روسیه اعمال کند، ممکن است شامل محدودیت‌هایی در حوزه گردشگری نیز باشد. این نشریه اشاره کرد که «سفرای اتحادیه اروپا روز جمعه درباره بسته تحریمی جدید بحث خواهند کرد و انتظار می‌رود مذاکرات روز‌ها یا حتی هفته‌ها طول بکشد.»

پولتیکو پیش‌تر گزارش داده بود که بروکسل قصد دارد خرید گاز روسیه را در سال ۲۰۲۶ متوقف کند، یعنی یک سال زودتر از موعد مقرر.

کمیسیون اروپا قبلا پیشنهاد داده بود که روند حذف تدریجی واردات فیزیکی گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه تا سال ۲۰۲۷ تسریع شود. بسیاری از کشور‌های اروپایی، از جمله ایتالیا، خرید گاز خود از روسیه را از سال ۲۰۲۲ به شدت کاهش دادند و آن را با منابع دیگری مانند گاز طبیعی مایع گران‌تر آمریکایی جایگزین کردند.

منبع: آر تی