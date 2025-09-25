باشگاه خبرنگاران جوان - دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز در نشست خبری پس از بازی مقابل فجر شهید سپاسی اظهار داشت: از نتیجه راضی نیستم، اما از تلاش ۹۰ دقیقهای بازیکنانم رضایت دارم. با وجود اینکه سیستم تیم را تغییر داده بودیم و فرصت کوتاهی برای آمادهسازی داشتیم، بازیکنان تمام توانشان را گذاشتند. چند موقعیت گلزنی را از دست دادیم، اما از تغییرات تاکتیکی و تلاش تیم خشنودم. با این حال، از برخی تصمیمات بازیکنان در زمین رضایت ندارم.
او ادامه داد: میتوانستیم در فاز هجومی تصمیمات بهتری بگیریم و موقعیتهای بیشتری خلق کنیم. وقتی ۹۰ دقیقه در حال حمله هستیم، طبیعی است که حریف روی ضدحمله شانس گل داشته باشد. هیچ مسابقهای کاملاً یکطرفه نیست. به بازیکنان هم تذکر داده بودم که اجازه ضدحمله ندهند. این بازی جنبههای مثبت و منفی داشت. وقتی بالا بازی میکنیم، چنین ضدحملاتی رخ میدهد. بیشتر از همه میخواستیم این بازی را ببریم. بازیکنان هم تمام تلاششان را کردند. کار ما تمام نیست و مسابقات زیادی در ادامه پیشرو داریم.
اسکوچیچ درباره داوری بازی گفت: باید فکری به حال این شرایط شود. حریفان حدود ۳۰ دقیقه از وقت مفید مسابقه را هدر میدهند. دروازهبان حریف بارها بازی را متوقف کرد و زمان را کُشت. داوران باید از ذات فوتبال محافظت کنند. اگر امکان آوردن داور آلمانی نیست، دستکم باید جلوی این سبک بازی گرفته شود. اینکه بازیکنان حریف هر یکی دو دقیقه خودشان را روی زمین بیندازند و وقت بازی را تلف کنند، پذیرفتنی نیست.
سرمربی تراکتور درباره سبک بازی تیمها مقابل تراکتور یادآور شد: سال گذشته با بیشترین گل زده و بیشترین امتیاز تاریخ لیگ قهرمان شدیم. اگر موقعیتهای امروزمان به گل تبدیل میشد، این صحبتها مطرح نمیشد. ذات فوتبال همین است؛ گاهی مثل چند روز پیش در نیمهای که خوب نبودیم گل میزنیم و برنده میشویم و گاهی مثل امروز هجومی بازی میکنیم اما توپ وارد دروازه نمیشود.
او در خصوص دلیل آمار پایین شوتزنی بازیکنان نیز گفت: کاملاً موافقم. ای کاش شوتها خارج از چارچوب نمیرفت یا سانترها به شکل بهتری ارسال میشد.
سرمربی تراکتور بیان کرد: باورم نمیشود دروازهبان حریف تقریباً هر دقیقه روی زمین میخوابید. هر وقت روی نوار نتیجه گرفتن میافتیم، گلر حریف دچار مشکل میشود! تیم ما هم یک بیماری دارد که از دقیقه ۵ طوری استرس میکشیم انگار دقیقه ۸۵ است. من این استرس را به تیم منتقل نمیکنم.
اسکوچیچ خاطرنشان کرد: در بازی قبلی هم گفتم باید جلوی وقتکشی گرفته شود، اما داور فقط گفت ما داور هستیم! زمانی که مربی النصر بودم، یک داور آلمانی دربی با الهلال را قضاوت کرد. بازیکنان حریف چند بار روی زمین افتادند، اما داور بازی را نگه نداشت و همان بازیکنان بلند شدند و ادامه دادند. این یعنی مدیریت. داور باید چنین شرایطی را کنترل کند و از ذات فوتبال محافظت کند. من نمیخواهم به نفع ما سوت بزنند، اما اینکه توپ جای دیگری است و بازیکن در نقطه دیگری روی زمین میافتد، واقعاً جای عصبانیت دارد. وقتی بازی گره میخورد، باید شوتهایمان در چارچوب باشد. وقتی تیم حمله میکند، نباید اجازه ضدحمله بدهیم. بازی بعدی نزدیک است و امیدوارم در آن دیدار شوتهایمان دقیقتر باشد.
او درباره ادامه تغییر سیستم نیز گفت: هر احتمالی وجود دارد و بستگی به شرایط تیم و بازی دارد. سیستم جدید بد نبود، اما باید در ایجاد موقعیت عملکرد بهتری داشته باشیم و شوتها در چارچوب باشد. این موضوع به مسئولیتپذیری بازیکنان هم مرتبط است. در گلزنی باید مسئولیتپذیرتر باشیم. گاهی با شانس پیروز میشویم و گاهی هم توپهایمان به گل تبدیل نمیشود.