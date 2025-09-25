باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس با تساوی بدون گل برابر تیم ملوان ۲۲۷ دقیقه هست که گلی نزده و بدترین شروع ۱۰ سال اخیر خود را داشته است.

وحید هاشمیان از زمانی که هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده گرفته است از ۵ بازی تنها یک برد خارج از خانه برابر تیم سپاهان به دست آورده و در ۴ بازی خانگی بردی کسب نکرده و فقط به تساوی دست یافته است.

سرخپوشان پایتخت در گلزنی مشکل دارند و بازیکنان این تیم موقعیت‌های گلزنی را به راحتی از دست می‌دهند و در زدن ضربات آخر دچار مشکل هستند. آنها در ۵ بازی، ۳ گل زده و ۲ گل خوردند.

به هر حال هاشمیان خیلی زود وارد بحران شده و هنوز نتوانسته تدابیری بیاندیشد تا بازیکنان تیمش بتوانند قفل دروازه حریفان را باز کنند و طلسم نبردن‌های خود را در تهران بشکنند.