تیم فوتبال پرسپولیس ۲۲۷ دقیقه در بازی‌های لیگ برتر فوتبال گل نزده و با معضل گلزنی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس با تساوی بدون گل برابر تیم ملوان ۲۲۷ دقیقه هست که گلی نزده و   بدترین شروع ۱۰ سال اخیر خود را داشته است.  

وحید هاشمیان از زمانی که هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده گرفته است از ۵ بازی تنها یک برد خارج از خانه برابر تیم سپاهان به دست آورده  و در ۴ بازی خانگی بردی کسب نکرده و فقط به تساوی دست یافته است.  

سرخپوشان پایتخت در گلزنی  مشکل دارند و بازیکنان این تیم موقعیت‌های گلزنی را به راحتی از دست می‌دهند و در زدن ضربات آخر دچار مشکل هستند. آنها در ۵ بازی، ۳ گل زده و ۲ گل خوردند.  

به هر حال هاشمیان خیلی زود وارد بحران شده و هنوز نتوانسته تدابیری بیاندیشد تا بازیکنان تیمش بتوانند قفل دروازه حریفان را باز کنند و طلسم نبردن‌های خود را در تهران بشکنند.  

جزئیات برگزاری ال‌کلاسیکو فوتسال ایران با VS/ نیم فصل دوم قطعا با حضور این تکنولوژی خواهد بود