باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله نهایی بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور که با حضور ۲۴۶ دو و میدانی کار از تیم‌های نفت تهران، مقاومت شهرداری تبریز، آکادمی کاکتوس خراسان، صنعت مس کرمان، آلامتو ایلام، آکادمی دنا، آکادمی گلستان، ستارگان البرز، کرمانشاه، آکادمی پایتخت و شهدای اقتدار از صبح دیروز (چهارشنبه) ۲ مهر در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، عصر امروز با پیگیری در مواد روز پایانی و قهرمانی تیم نفت تهران خاتمه یافت.

تیم مقاومت شهرداری تبریز نایب قهرمان شد و آکادمی کاکتوس خراسان نیز به مقام سومی رسید.

در جریان برگزاری رقابت‌های امروز در ماده ۲۰۰ متر، امید رضا مرادی از تیم مقاومت شهرداری تبریز، رکورد ملی نوجوانان ایران را شکست.

مراسم اختتامیه این دوره از رقابت‌ها با حضور احسان حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی، علیرضا صیفوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون، پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیمور غیاثی و هادی سپهرزاد اعضای هیئت اجرایی فدراسیون، حسین غلامی مسئول سازمان لیگ، شهرام شهبازی مسئول کمیته مسابقات و داوران، هاشم خزایی رئیس هیئت دو و میدانی استان البرز، علی غربی رئیس هیئت دو و میدانی استان قزوین، زهره مرزوقی مشاور توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، دکتر لشگری رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد و تنی چند از مسئولان باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور حضور داشتند.

در جریان اختتامیه این رقابتها، کاپ‌های تیم‌های برتر بخش بانوان نیز به ترتیب به تیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی، ستارگان البرز و مس کرمان، مقام‌های اول تا سوم اهدا شد.

همچنین از مربیان و قهرمانان مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا (گومی ۲۰۲۵)، پیشکسوتان دوو میدانی و داوران برگزیده این‌دوره از رقابت‌ها نیز توسط احسان حدادی تقدیر شد

نتایج برترین‌های روز پایانی به شرح زیر است:

۲۰ کیلومتر پیاده روی

۱- حمید رضا زور آوند – نفت تهران – ۱:۳۳:۳۴ ساعت

۲- آرمین شاه ملکی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱:۴۶:۰۰ ساعت

۳- امیر طاهرخانی – نیروس زمینی ارتش – ۱:۴۹:۰۰ ساعت

نیمه ماراتن

۱- منصور بیات – نفت تهران – ۱:۰۹:۰۷ ساعت

۲- علی اکبر بذری – نیروی زمینی ارتش – ۱:۱۱:۲۰ ساعت

۳- حسین بصیری زاده – آکادمی دو و میدانی کاکتوس خراسان – ۱:۴۴:۴۳ ساعت

۳۰۰۰ متر بامانع

۱- یوسف آذریان – نفت تهران – ۹:۱۲.۳۹ دقیقه

۲- متین شهبازی – مقاومت شهرداری تبریز – ۹:۳۷.۵۵ دقیقه

۳- امیرحسین آراسته – مس کرمان – ۱۰:۱۰.۰۵ دقیقه

۱۰۰۰۰ متر

۱- مرتضی بیرانوند – نیروی زمینی ارتش – ۳۰:۵۷.۷۳ دقیقه

۲- عطا اسدی – مقاوت شهرداری تبریز – ۳۳:۱۷.۱۶ دقیقه

۳- محمد معمارپور – آکادمی دنا – ۳۶:۰۴.۶۸ دقیقه

پرش ارتفاع

۱- پارسا شادنیا – نفت تهران – ۲.۰۰ متر

۲- مهدی خدادادی – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱.۹۵ متر

۳- امیر رضا قنبرزاده – آکادمی کاکتوس خراسان – ۱.۹۵ متر

پرش طول

۱- محمدرضا فیروزکوهی – نیروی زمینی ارتش – ۷.۳۶ متر

۲- ایلیا تکیه قمی – مس کرمان – ۷.۱۰ متر

۳- مجتبی زاهدی – نفت تهران – ۷.۰۷ متر

۸۰۰ متر

۱- امیر ارسلان حمیدی – نفت تهران – ۱:۴۹.۵۵ دقیقه

۲- سبحان احمدی – نفت تهران – ۱:۴۹.۸۹ دقیقه

۳- امیر فرزام صفری – آکادمی کرمانشاه – ۱:۵۰.۳۱ دقیقه

۴۰۰ متر بامانع

۱- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۵۰.۲۳ ثانیه

۲- محمد یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۱.۱۷ ثانیه

۳- علی عباسپور – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵۲.۹۷ ثانیه

پرتاب وزنه

۱- حسن عجمی – آلامتو ایلام – ۱۹.۳۵ متر

۲- مرتضی ناظمی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۸.۱۶ متر

۳- امید تقی پور – مس کرمان – ۱۶.۵۶ متر

۴ در ۴۰۰ متر امدادی

۱- نفت تهران (محمد حسن نیک ضمیر، مهدی پیرجهان – میلادناصح جهانی، محمد طالعی) – ۳:۱۷.۶۲ دقیقه

۲- مقاومت شهرداری (هادی شاهمارزاده، امیدرضا مرادی، امیررضا پور سخا، عطااسدی) – ۳:۲۱.۶۹ دقیقه

۳- آکادمی کاکتوس خراسان (علی عباسپور، ناصر یحیی پور، یاسر یحیی پور، پارسا سید آبادی) – ۳:۲۳.۲۷ دقیقه

پرتاب چکش

۱- مهدی محمدی – آکادمی گلستان – ۶۵.۵۰ متر

۲- محمد سیستانی – نفت تهران – ۵۹.۹۳ متر

۳- سهیل آگاهی – آکادمی گلستان – ۵۵.۰۷ متر

۲۰۰ متر

۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران – ۲۰:۸۶ ثانیه

۲- محمد طالعی – نفت تهران – ۲۱.۲۸ ثانیه

۳- میلاد ناصح جهانی – نفت تهران - ۲۱.۳۲ ثانیه