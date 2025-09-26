معاون حقوقی وزارت امور خارجه گفت: پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب آبادی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در نشست امروز با نمایندگان ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد، گزارشی از آخرین تحولات مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ و همچنین نتایج رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک هیأت جمهوری اسلامی ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ارائه کردم.

غریب آبادی افزود: با اشاره به تلاش‌های ایران در جهت بازگذاشتن مسیر دیپلماتیک به ویژه در طول هفته‌های گذشته، ادعا‌های مقام‌های آمریکایی و اروپایی در پایبندی به دیپلماسی را غیرواقعی و غیرصادقانه خواندم.

وی تاکید کرد: در این نشست بر تعهد راسخ جمهوری اسلامی ایران به راه‌حل دیپلماتیک تأکید کرده و خاطرنشان کردم که پیش‌نویس قطعنامه ارائه‌شده از سوی روسیه و چین برای تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌های خودساخته اروپایی-آمریکایی به‌شمار می‌رود.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه تصریح کرد: همچنین تأکید کردم که تک تک اعضای شورا در این زمینه مسئولیت سنگینی برعهده دارند یا باید تعهد مجدد خود به دیپلماسی را نشان داده و وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ایفا کنند و یا مسئولیت کامل اخلال در مسیر دیپلماسی و پیامد‌های آن را برعهده بگیرند.

غریب آبادی اظهار کرد: در این راستا تصریح کردم که ایران به هرگونه اقدام خصمانه مانند بازگشت قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت، واکنش مقتضی نشان خواهد داد و به عنوان نخستین اقدام، تفاهم قاهره میان ایران و آژانس پایان خواهد یافت.

توییت غریب آبادی

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
چین و روسیه چرا به جای شش ماه قطعنامه رو وتو نمیکنن ؟؟
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن زاده
۱۵:۱۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۴
سلام آخه این قطعنامه ی جدیدی نیست که وتو کنند
اینا قطعنامه هایی هستند که قبلا خودروسیه بهشون رای مثبت داد و حالا باید برا لغوشان کل اعضا رای مثبت بدهند اگه یکی مخالف لغو باشه که حداقل ۵تاهستند(فرانسه آلمان انگلیس آمریکا و کره ی جنوبی)
