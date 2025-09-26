سرمربی آلمانی بارسلونا با پیروزی پنجشنبه‌شب این تیم برابر رئال اویدو، پنجاهمین برد را با این تیم به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال بارسلونا دیشب در هفته ششم لالیگا برای رئال اویدو به برتری ۳ بر یک رسید تا با ۱۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جدی‌ترین تعقیب‌کننده رئال مادرید ۱۸ امتیازی و صدرنشین باشد.

برد بارسا، یک رکورد ویژه برای هانسی فلیک ثبت کرد. برد اویدو پنجاهمین برد فلیک با بارسا بود. سرمربی آلمانی بارسا در ۶۷ بازی توانست به رکورد ۵۰ برد برسد و در رده سوم مربیان تاریخ بارسا قرار بگیرد که به این رکورد می‌رسند. تنها لوئیس انریکه و هلینو هررا رکورد‌های بهتری دارند.

انریکه با ۵۰ برد از ۶۰ بازی اول در سال ۲۰۱۵و هررا با ۵۰ برد از ۶۳ بازی در سال ۱۹۵۹ در رده‌های اول و دوم قرار دارند.

رکورد سرمربی‌های بارسلونا

پره رومئو، سرمربی تیم اول زنان بارسلونا نیز با کمال تعجب در همین وضعیت قرار دارد و با پیروزی آخر هفته گذشته آبی و اناری‌ها در سویل به پیروزی شماره ۵۰ دست یافته است. این ۲ مربی هر دو در تابستان ۲۰۲۴ هدایت تیم را بر عهده گرفتند و تاکنون در کسب پیروزی‌ها با یکدیگر همگام بوده‌اند.

برچسب ها: هانسی فلیک ، تیم بارسلونا
خبرهای مرتبط
تبریک یک رئالی به یامال!
لالیگای اسپانیا؛
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
لالیگای اسپانیا؛
اتلتیکو مادرید ۳ - ۲ رایو وایکانو/ خروج از بحران به کمک مرد عنکبتوتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی
آبی پوشان پایتخت به دنبال خروج از بحران در قزوین/ تکاپوی شاگردان نویدکیا برای کسب نخستین برد
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
پیروزی استون ویلا، اشتوتگارت و پورتو در لیگ اروپا+ فیلم
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
صابری: فدراسیون من را به اردو دعوت نکرد/ در ناگویا ۲۱ متر پرتاب می‌کنم
تساوی ایران برابر انگلستان در جام ملت‌های فوتبال نابینایان
دیدار رئیس فدراسیون اسکیت با استاندار اصفهان
یازدهمی پاراشناگر ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان
آخرین اخبار
شوخی مجری تلویزیون با لقب رحمان عموزاد + فیلم
آغاز اردوی تیم ملی ووشو مردان و زنان برای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی ایران برابر انگلستان در جام ملت‌های فوتبال نابینایان
رکابزن ایران در جهان پنجاه‌ونهم شد
دختران ایران در لیگ هاکی روی یخ مجارستان
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی امید برای مسابقات قهرمانی جهان
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
جام جهانی ۶۴ تیمی روی هوا؛ فیفا تردید دارد
یازدهمی پاراشناگر ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان
دیدار رئیس فدراسیون اسکیت با استاندار اصفهان
صابری: فدراسیون من را به اردو دعوت نکرد/ در ناگویا ۲۱ متر پرتاب می‌کنم
پیروزی استون ویلا، اشتوتگارت و پورتو در لیگ اروپا+ فیلم
آبی پوشان پایتخت به دنبال خروج از بحران در قزوین/ تکاپوی شاگردان نویدکیا برای کسب نخستین برد
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
تقاضای هواداران پرسپولیس برای اخراج درویش در فضای مجازی
نفتی‌ها جام قهرمانی لیگ دوومیدانی را بالای سر بردند
معضل گلزنی در پرسپولیس/ سرخپوشان ۲۲۷ دقیقه گل نزده‌اند
بیفوما: ضمانت می‌کنم برد‌های پرسپولیس شروع می‌شود
آل کثیر: شعاری از سوی هواداران پرسپولیس نشنیدم
هواداران پرسپولیس صبور باشند/ من مسئول نتایج تیم هستم
کسب تک امتیاز برابر پرسپولیس خوب است/ هاشمیان نیاز به زمان بیشتری دارد
اسکوچیچ: داوران جلوی وقت‌کُشی را بگیرند
قربانی: با توجه به موقعیت‌ها بازی می‌کنم/ با سفارش مربی نشدم
نامزدی ایران در ۵ بخش برترین‌های AFC
هندبال ایران بربام آسیا ایستاد
به‌نژاد بهترین پاسور جهان/ حاجی‌پور در رده سوم امتیازآورترین بازیکنان
ایران در رتبه هشتم ایستاد
تراکتور ۰ - ۰ فجرسپاسی/ پیروز قربانی ترمز تی‌تی‌ها را کشید
پرسپولیس ۰ - ۰ ملوان بندرانزلی/ شاگردان هاشمیان همچنان در حسرت برد در خانه
ترکیب پرسپولیس و ملوان برای دیدار هفته پنجم لیگ برتر