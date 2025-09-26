باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال بارسلونا دیشب در هفته ششم لالیگا برای رئال اویدو به برتری ۳ بر یک رسید تا با ۱۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جدی‌ترین تعقیب‌کننده رئال مادرید ۱۸ امتیازی و صدرنشین باشد.

برد بارسا، یک رکورد ویژه برای هانسی فلیک ثبت کرد. برد اویدو پنجاهمین برد فلیک با بارسا بود. سرمربی آلمانی بارسا در ۶۷ بازی توانست به رکورد ۵۰ برد برسد و در رده سوم مربیان تاریخ بارسا قرار بگیرد که به این رکورد می‌رسند. تنها لوئیس انریکه و هلینو هررا رکورد‌های بهتری دارند.

انریکه با ۵۰ برد از ۶۰ بازی اول در سال ۲۰۱۵و هررا با ۵۰ برد از ۶۳ بازی در سال ۱۹۵۹ در رده‌های اول و دوم قرار دارند.

پره رومئو، سرمربی تیم اول زنان بارسلونا نیز با کمال تعجب در همین وضعیت قرار دارد و با پیروزی آخر هفته گذشته آبی و اناری‌ها در سویل به پیروزی شماره ۵۰ دست یافته است. این ۲ مربی هر دو در تابستان ۲۰۲۴ هدایت تیم را بر عهده گرفتند و تاکنون در کسب پیروزی‌ها با یکدیگر همگام بوده‌اند.