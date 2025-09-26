در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دوچرخهسواری استقامت جاده قهرمانی جوانان جهان در آفریقای جنوبی برگزار شد. رکابزنان در مسیری به مسافت ۱۱۹ کیلومتر به رقابت پرداختند و در پایان تنها نماینده ایران در بین ۱۴۲ شرکتکننده در جایگاه پنجاهونهم ایستاد.
آرش میرباقری با زمان ۳ ساعت و ۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه به عنوان نفر پنجاهونهم از خط پایان رد شد.
رکابزنان بریتانیا، فرانسه و لهستان اول تا سوم شدند.
۱۴۲ ورزشکار در خط استارت قرار گرفتند و ۶۶ نفر نتوانستند مسابقه را تمام کنند.
میرباقری پیش از این در ماده تایمتریل انفرادی سیوچهارم شده بود.