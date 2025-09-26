باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم

تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت علی‌رغم فشار‌های سیاسی خارجی و داخلی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساحل بیروت دیشب شاهد تجمع شمار زیادی از طرفداران مقاومت بود.

تجمعی که با وجود فشارهای سیاسی خارجی و داخلی اما با حضور اقشار و طوائف لبنان شکل گرفت.

 

