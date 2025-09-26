تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0633\u0627\u062d\u0644 \u0628\u06cc\u0631\u0648\u062a \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0637\u0631\u0641\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0648\u062f.\n\u062a\u062c\u0645\u0639\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0641\u0634\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0648 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0627\u0645\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0648 \u0637\u0648\u0627\u0626\u0641 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0634\u06a9\u0644 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0\n