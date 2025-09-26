سپاهان با برتری مقابل خیبر به نخستین پیروزی خود در فصل جاری لیگ برتر دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - درچارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال تیم فوتبال خیبر خرم آباد از ساعت ۱۷ در ورزشگاه خانگی اش تختی میزبان سپاهان اصفهان بود.

احسان حاج صفی کاپیتان باسابقه سپاهان در دقیقه ۳۲ موفق شد دروازه خیبر را باز کند.

در ادامه تلاش‌های شاگردان مهدی رحمتی مثمرثمر واقع نشد و آن‌ها متحمل یک باخت خانگی شدند.

سپاهان تحت هدایت محرم نویدکیا با برتری یک گله مقابل خیبر به نخستین پیروزی خودش در فصل جاری دست یافت.

 

