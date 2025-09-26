سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: ۲۰ دقیقه اول از زیر توپ زدن هر ۲ تیم حالم بد شد، لیاقت کسب ۳ امتیاز را داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با خیبر خرمآباد اظهار داشت: ۲۰ دقیقه اول خیبر بهتر بود که به خاطر جو استادیوم یا استرس بازیکنان ما بود، سردرگمی داشتیم و بازیکنان در موقعیتهای خودشان نبودند.
او ادامه داد: توپهای زیادی از دست دادیم، اما از دقیقه ۲۰ به بعد سعی کردیم نکات را به بچهها انتقال دهیم، توپ را حفظ کنیم، اول بازی بازیکنان توپ بلند میزدند که من را اذیت میکرد که نباید این کار را میکردیم، سپس توانستیم بازی را کنترل کنیم، پاس دادیم و از عقب بازیسازی کردیم که شرایط بهتر شد.
نویدکیا تصریح کرد: نیمه اول موقعیت خاصی نداشت، نیمه دوم بازیکنان بازی خوبی انجام دادند، دقایقی خیبر روی ضربات ایستگاهی خطرناک بود، خیلی خوب مرکز زمین را کنترل کردیم، خیلی پاس دادیم و روند بازی را در دست گرفتیم، توانستیم اعتماد به نفس را به دست آوریم و بازی فوقالعاده خوبی برای ما بود.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: ۲۰ دقیقه اول از زیر توپ زدن هر ۲ تیم حالم بد شد، لیاقت کسب ۳ امتیاز را داشتیم، به خیبر و رحمتی خسته نباشید میگویم، جو هواداری خوب و نفرات جوان و مستعد دارند، مسئولیت خطرناکی قبول کرده، اما جسارت داشته است، بهتر است از وی حمایت کنند، بهتر خواهند شد.
او در مورد خروج از فشارها گفت: ما در ۵ بازی لیگ و ۲ بازی آسیا، ۵ بازی خارج از خانه بودیم، ۲ بازی در خانه مقابل پرسپولیس و تراکتور داشتیم که باورم نمیشود باختیم، به غیر از نیمه دوم بازی ملوان، از تیمم راضی هستم، سعی میکنیم بهتر شویم.
سرمربی سپاهان یادآور شد: در تیمهای بزرگ فشار طبیعی است، میدانم چه فشارهایی وجود دارد، با آگاهی مسؤولیت را قبول کردم، یک بازی را بردیم، اما خیلی بازیهای دیگر باقی مانده است، میتوانیم ادامه دهیم و از فشار خارج شویم، توانستیم از لحاظ روحی و روانی ریکاوری شویم.
نویدکیا در پایان گفت: در دقایق ابتدایی حالم از فوتبال بهم میخورد و فوتبال جذابی نبود، باید با واقعیت زندگی کنیم، وقتی نتیجه میگیریم باید فشار را از خودمان برداریم و منطقیتر بازی کردیم، اگر در حمله میرفتیم شاید گلهای بیشتری میزدیم، در بازیهای قبل ضدحمله بدی خوردیم، وقتی جلو هستیم منطقی است که احساساتی نشویم و از ۳ امتیاز محافظت کنیم.