باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت تردد از آزادراه تهران – شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و در حال حاضر شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا تویر هستیم .

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل وانا تا گزنک و محدوده رینه، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده گیلاوند گزارش شده است.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور قدیم رشت – قزوین حدفاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و آزادراه رشت – قزوین حدفاصل دولت آباد تا رودبار و محدوده شیرین سو و محور قدیم بومهن – تهران و آزادراه پردیس – تهران محدوده های کمرد و جاجرود گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد روان در محور فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر(جنوب به شمال) و آزادراه تهران - شمال (شمال به جنوب) را شاهد هستیم ضمنا محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

او یادآور شد:ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده محمدیه و حدفاصل گلشهر تا مهرشهر و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه قم – تهران حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم شهر تا فیروزبهرام و ترافیک سنگین در محور فشم – تهران حدفاصل حاجی آباد تا رودک گزارش شده است.