  عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل نکاتی را درباره اسنپ بک بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: ایران سال‌های طولانی عضو ان پی تی بوده است و به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر عمل کرده است. آمریکا به طور یک طرفه برجام را نقض کرد که هیچ توجیهی نداشت، اما ایران به تعهدات خود عمل کرد .بعد از یک سال صبر کشور‌های اروپایی اعلام کردند که نمی‌خواهند تعهدات خود را انجام دهند و بر اساس برجام ایران نیز تعهدات خود را کاهش داد که کاملا قانونی بود.

اسرائیل با حمایت آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران حمله کرد

وی ادامه داد: اسرائیل با حمایت آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران حمله کرد   چرا نمی‌گویید دانشمند هسته‌ای ایران را به همراه خانواده به قتل رساندند؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران دائما اطلاعات غلط دادند این باعث شد تنها کشوری که در منطقه ما بمب اتم دارد یعنی رژیم صهیونیستی نسل کش بتواند حرفش را به دنیا القا کند. تمام این اقدامات کشور‌های اروپایی بر اساس دروغ‌های رژیم صهیونیستی بوده است. اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد و آمریکا به دیپلماسی خیانت کرد.

در هیچ کشوری تا الان چنین سطحی از بازرسی انجام نشده است

عراقچی افزود: در هیچ کشوری تا الان چنین سطحی از بازرسی انجام نشده است . ایران سال‌های طولانی عضو ان پی تی بوده است و به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر عمل کرده است. آمریکا به طور یک طرفه برجام را نقض کرد که هیچ توجیهی نداشت، اما ایران به تعهدات خود عمل کرد . بعد از یک سال صبر کشور‌های اروپایی اعلام کردند که نمی‌خواهند تعهدات خود را انجام دهند و بر اساس برجام ایران نیز تعهدات خود را کاهش داد که کاملا قانونی بود.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: پیشنویس طرحی که چین و روسیه اعلام کردند راهی بود که باعث شود مسیر دیپلماسی باز بماند. کشور‌هایی که رای منفی دادند مسئول این هستند که این فرصت دیپلماسی را از دست بدهیم. اسنپ بک غیرقانونی است و این را بار‌ها اعلام کردیم .کشور‌های اروپایی E۳ تعهدات برجامی خود را انجام ندادند، آنها حقی ندارند که تحریم‌ها را برگردانند. معتقدیم که رای امروز غیرقانونی است و هیچ کسی نباید از این مکانیسم غیرقانونی حمایت کند.

دلیلی ندارد که یک بار دیگر به آمریکا اعتماد کنیم

وی تصریح کرد: ایران هیچ وقت با فشارها و تحریم ها سر خم نمی‌کند. همان طور که حمله به زیرساخت ها و تاسیسات هسته ای نتوانست برنامه هسته ای ایران را نابود کند اسنپ بک نیز برنامه ایران را متوقف نخواهد کرد.

عراقچی خاطر نشان کرد: تمام مشکلات امروز به خاطر خروج آمریکا از برجام است .هیچ دلیلی ندارد که یک بار دیگر به آمریکا اعتماد کنیم. در پاسخ به نماینده فرانسه باید بگویم همین الان بازرسان آژانس در ایران حضور دارند و مشغول بازرسی هستند. ایران همیشه آماده بوده تا ثابت کند که برنامه هسته ای صلح آمیز دارد و برای همیشه نیز صلح آمیز خواهد بود.

 

