پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران که صبح دوشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴ به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، پس از تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در این نشست و نیز دیدار با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بینالمللی، از نیویورک عازم جمهوری اسلامی ایران شد.
رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان این سفر با روسای جمهور فرانسه، سوئیس، فنلاند، بولیوی، عراق، نخست وزیر نروژ، ولیعهد کویت، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین پزشکیان دیدارهایی نیز با جمعی از اعضای اندیشکدهها و سردبیران رسانههای آمریکایی، فعالان جنبشهای ضد جنگ، اندیشهورزان و منتخبی از ایرانیان مقیم آمریکا داشت.