وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده ویزای رئیس جمهور کلمبیا، گوستاوو پترو را به دلیل اینکه او روز جمعه در نیویورک «از سربازان آمریکایی خواست از دستورات سرپیچی کنند و خشونت را تحریک کنند»، لغو خواهد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در X اعلام کرد: «ما ویزای پترو را به دلیل اقدامات بی‌ملاحظه و آتش‌افروزانه‌اش لغو خواهیم کرد.»

پترو که برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشت، به جمعیتی در بیرون از مقر سازمان ملل گفت: «من از همه سربازان ارتش ایالات متحده می‌خواهم که اسلحه‌های خود را به سمت مردم نشانه نگیرند. از دستورات (رئیس جمهور دونالد) ترامپ سرپیچی کنند. از دستورات بشریت اطاعت کنند.»

پترو در سخنرانی خود در این گردهمایی جهانی در روز سه‌شنبه، به ترامپ نیز حمله کرد و گفت که رئیس جمهور ایالات متحده «در نسل‌کشی» در غزه «همدست» است و خواستار «تعقیب کیفری» در مورد حملات موشکی ایالات متحده به قایق‌ها در آب‌های کارائیب شد.

پروفایل رسانه‌های اجتماعی پترو در روز جمعه نشان داد که او چندین کلیپ ویدئویی از سخنرانی خود در تجمع معترضان طرفدار فلسطین در نیویورک را بازنشر کرده است.

پترو در پستی در X گفت: «فلسطین را آزاد کنید. اگر غزه سقوط کند، بشریت می‌میرد.»

رهبر کلمبیا، از مخالفان سرسخت جنگ اسرائیل در غزه، صادرات زغال سنگ به اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده است.

منبع: رویترز