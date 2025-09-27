روسیه و چین از عدم موفقیت شورای امنیت سازمان ملل در به تعویق انداختن تحریم‌های «اسنپ بک» علیه ایران ابراز تاسف کردند.

دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورا در مورد تحریم‌های ایران گفت: «اعضای شورای امنیت که از این سند حمایت کردند، تعهد خود را به قوانین بین‌المللی، گفتگوی عادلانه و محترمانه متقابل و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مجدداً تأیید کردند.»

او استدلال کرد که «تصویب این قطعنامه می‌توانست فرصتی را برای جامعه بین‌المللی جهت دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای مناقشه در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران حفظ کند.»

پولیانسکی با انتقاد از اعضای شورای امنیت که این قطعنامه را رد کردند، گفت: «ما از این واقعیت متاسفیم که تعدادی از همکاران شورای امنیت نتوانستند شجاعت یا خرد لازم برای حمایت از پیش‌نویس ما را به کار گیرند.»

وی افزود که رأی ممتنع به «تردید‌ها در مورد سیاست مخربی که توسط ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برای از بین بردن قطعی توافق هسته‌ای و مسدود کردن مسیر دیپلماتیک برای حل بحران پیرامون آن در حال انجام است» اشاره دارد.

او همچنین هشدار داد که «تمام مسئولیت هرگونه عواقب رأی امروز مستقیماً بر عهده کشور‌هایی است که از پیش‌نویس ما حمایت نکردند.»

گنگ شوانگ، معاون نماینده چین در سازمان ملل نیز به طور مشابه «تاسف عمیق» خود را از عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه ابراز کرد و تأکید کرد که «گفت‌و‌گو، مذاکره و روش‌های دشوار تنها گزینه‌های مناسب برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستند.»

او از ایالات متحده خواست «با پاسخ مثبت به پیشنهاد ایران برای از سرگیری مذاکرات و تعهد صریح به خودداری از حملات نظامی بیشتر علیه ایران، اراده سیاسی خود را نشان دهد.»

گنگ همچنین از سه کشور اروپایی - بریتانیا، فرانسه و آلمان - خواست «با حسن نیت در تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند و رویکرد خود را برای اعمال تحریم‌ها و فشار قهری علیه ایران کنار بگذارند.»

باربارا وودوارد، نماینده انگلیس مدعی شد که کشورش به این دلیل به این قطعنامه رأی منفی داد که «ایران در حال سرپیچی از رژیم جهانی عدم اشاعه است» و ادعای «انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا توسط تهران که فاقد هرگونه توجیه معتبر غیرنظامی است» را تکرار کرد.

او مدعی شد: «با این حال، بریتانیا همچنان متعهد به پیگیری یک راه‌حل دیپلماتیک است که تضمین می‌کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد و در عین حال حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی مطابق با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کند.»

دوروتی شیا، معاون نماینده ایالات متحده از رد این قطعنامه استقبال کرد و مدعی شد که این امر از «تلاشی توخالی برای رهایی ایران از هرگونه پاسخگویی در قبال عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته‌ای خود» جلوگیری می‌کند!

او گفت: «اگر فدراسیون روسیه و چین باید به دستیابی به یک نتیجه پایدار و مذاکره‌شده در مورد مسئله هسته‌ای ایران کمک کنند، نه اینکه به دنبال تقویت وضع موجود غیرقابل دفاع تلاش‌های آشکار ایران برای تضعیف رژیم‌های جهانی عدم اشاعه باشند، باید مسئولان تهران را تحت فشار قرار دهند تا گام‌های معنادار و فوری برای انجام تعهدات و وظایف خود، از جمله همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بردارند.»

بازگشت تحریم ها پس از آن اتفاق می‌افتد که یک ماه پیش انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در ادعایی بی‌اساس، تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم کرده و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند. 

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیشب در گفت‌و‌گو با شبکه پی بی اس تاکید کرد که ایران پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه کرده است؛ اما اگر (اروپایی‌ها) اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: شورای امنیت ، روسیه و چین
الف
۱۲:۳۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
مسبب تمام بدبختی ما خیانت این دو کشور چین و روسیه ست از زمان قاجار تا الان....
ناشناس
۱۲:۲۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
معلوم شد چین و روسیه هر بلایی آمریکا سرشون بیاره حقشونه
ناشناس
۱۲:۱۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و آمریکا و آلمان بهتره خفه شوند چون خودشون موجبات بدبختی در جهان هستند
ناشناس
۱۲:۰۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
تو حمله و قطعنامه قشنگ معلوم شد چین و روسیه با آمریکا هماهنگن
ناشناس
۱۱:۳۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
انشاء الله که خداوند از سر تقصیرات تیم مذاکره کننده برجام نگذرد وبه دار مجازات برسند.
ناشناس
۱۱:۲۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اگه روسیه طرفدار بود تا حالا ۱۰ نیروگاه هسته‌ای برایمان ساخته بود
ناشناس
۱۰:۴۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة 216﴾
حکم جهاد بر شما مقرّر گردید و حال آنکه بر شما ناگوار و مکروه است، لکن چه بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید ولی به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده، و چه بسیار شود چیزی را دوست دارید و در واقع شرّ و فساد شما در آن است، و خدا (به مصالح امور) داناست و شما نادانید .
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
الهی
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
خروج از NPT هم باید اهرم فشار ایران به غرب باشه راهی جز خروج نیست
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
بزرگان فرمودن از ان پی تی خارج نمیشویم
ناشناس
۱۰:۱۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
تاسف به چکار میاد
ناشناس
۱۰:۰۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
چرا وتو نکردن؟
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
چی رو وتو کنن؟ اصلا جای وتو نداره.. چین و روسیه پیشنهاد دادن که تحریم سازمان ملل بر نگرده.. باز بیان به طرح خودشون وتو بدن؟!نمیشه که
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
هنرپیشه های خوبی هستین
ناشناس
۰۹:۵۳ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
خسته نباشید
ناشناس
۰۹:۴۷ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
آنها دنبال نابودی ایران هستند و می خواهند این کار را بدون هزینه و با امضای به ظاهر توافقنامه ها به این هدف برسند ما نباید زیر بار خواسته های تمام نشدنی آنها برویم و نباید ما را از سایه جنگ بترسانند.
ناشناس
۰۹:۳۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
واضع هست چند کشور که خود را نوکر آمریکا کرده اند وبه واسطه آمریکا در سازمان ملل (سازمان امریکا)حضورداشتند.
هرقطنامهای را که صادر شود را باطل ووتو می کنند این خود نقص قوانین بین المللی است که سازمان ملل در آمریکاست.
ناشناس
۰۹:۴۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
درسته در متن برجام ظریف گذاشته که هیچ کس وتو نتونه بکونه این از ظرافتهای برجام و تفکرات عالی موذاکوره کنندگان بوده ولی ظریف میداند سه بار میتونی وتوتوتو کنی یا رای بدی یا ندی در متن برجام اورده فقط سه بار
