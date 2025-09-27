باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روسیه و چین روز جمعه پس از رد پیش‌نویس قطعنامه آنها برای به تعویق انداختن اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل ابراز تاسف کردند.

دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در جلسه شورا در مورد تحریم‌های ایران گفت: «اعضای شورای امنیت که از این سند حمایت کردند، تعهد خود را به قوانین بین‌المللی، گفتگوی عادلانه و محترمانه متقابل و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مجدداً تأیید کردند.»

او استدلال کرد که «تصویب این قطعنامه می‌توانست فرصتی را برای جامعه بین‌المللی جهت دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای مناقشه در چارچوب برنامه هسته‌ای ایران حفظ کند.»

پولیانسکی با انتقاد از اعضای شورای امنیت که این قطعنامه را رد کردند، گفت: «ما از این واقعیت متاسفیم که تعدادی از همکاران شورای امنیت نتوانستند شجاعت یا خرد لازم برای حمایت از پیش‌نویس ما را به کار گیرند.»

وی افزود که رأی ممتنع به «تردید‌ها در مورد سیاست مخربی که توسط ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برای از بین بردن قطعی توافق هسته‌ای و مسدود کردن مسیر دیپلماتیک برای حل بحران پیرامون آن در حال انجام است» اشاره دارد.

او همچنین هشدار داد که «تمام مسئولیت هرگونه عواقب رأی امروز مستقیماً بر عهده کشور‌هایی است که از پیش‌نویس ما حمایت نکردند.»

گنگ شوانگ، معاون نماینده چین در سازمان ملل نیز به طور مشابه «تاسف عمیق» خود را از عدم تصویب پیش‌نویس قطعنامه ابراز کرد و تأکید کرد که «گفت‌و‌گو، مذاکره و روش‌های دشوار تنها گزینه‌های مناسب برای حل مسئله هسته‌ای ایران هستند.»

او از ایالات متحده خواست «با پاسخ مثبت به پیشنهاد ایران برای از سرگیری مذاکرات و تعهد صریح به خودداری از حملات نظامی بیشتر علیه ایران، اراده سیاسی خود را نشان دهد.»

گنگ همچنین از سه کشور اروپایی - بریتانیا، فرانسه و آلمان - خواست «با حسن نیت در تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت کنند و رویکرد خود را برای اعمال تحریم‌ها و فشار قهری علیه ایران کنار بگذارند.»

باربارا وودوارد، نماینده انگلیس مدعی شد که کشورش به این دلیل به این قطعنامه رأی منفی داد که «ایران در حال سرپیچی از رژیم جهانی عدم اشاعه است» و ادعای «انباشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا توسط تهران که فاقد هرگونه توجیه معتبر غیرنظامی است» را تکرار کرد.

او مدعی شد: «با این حال، بریتانیا همچنان متعهد به پیگیری یک راه‌حل دیپلماتیک است که تضمین می‌کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد و در عین حال حق ایران برای داشتن یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی مطابق با پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کند.»

دوروتی شیا، معاون نماینده ایالات متحده از رد این قطعنامه استقبال کرد و مدعی شد که این امر از «تلاشی توخالی برای رهایی ایران از هرگونه پاسخگویی در قبال عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته‌ای خود» جلوگیری می‌کند!

او گفت: «اگر فدراسیون روسیه و چین باید به دستیابی به یک نتیجه پایدار و مذاکره‌شده در مورد مسئله هسته‌ای ایران کمک کنند، نه اینکه به دنبال تقویت وضع موجود غیرقابل دفاع تلاش‌های آشکار ایران برای تضعیف رژیم‌های جهانی عدم اشاعه باشند، باید مسئولان تهران را تحت فشار قرار دهند تا گام‌های معنادار و فوری برای انجام تعهدات و وظایف خود، از جمله همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بردارند.»

بازگشت تحریم ها پس از آن اتفاق می‌افتد که یک ماه پیش انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپایی) در ادعایی بی‌اساس، تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم کرده و مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها را فعال کردند.

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیشب در گفت‌و‌گو با شبکه پی بی اس تاکید کرد که ایران پیشنهادهایی برای حل و فصل موضوع ارائه کرده است؛ اما اگر (اروپایی‌ها) اسنپ‌بک را انجام دهند، رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلیق می‌شود و این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

