باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو به دلیل رفتار نامناسب ۲ بانوی تکواندو کار آنها را به مدت ۲ سال از حضور در تمامی میادین محروم کردند، اما این حجم از حاشیه در بانوان تکواندو در ماه‌های اخیر به اعتقاد ما جای بررسی بیشتر دارد.

تکواندو شرایط مناسبی ندارد و هر روز یک حاشیه گریبان این تیم را می‌گیرد. از برکناری مینو مداح سرمربی موفق بانوان تکواندو تا حضور مهروز ساعی خواهر رئیس فدراسیون به عنوان سرمربی تیم ملی درگیری‌های مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی در مسابقات و خارج از مسابقات همه و همه دست به دست هم داده تا تکواندو روز‌های خوبی را سپری نکند.

آن زمان ناهید کیانی مدعی شد که مهروز ساعی که در راس تیم ملی قرار دارد از پیروزی مبینا نعمت زاده مقابل او خوشحالی کرده است! شاید آن زمان این موضوع خیلی مصداق نداشت و بالاخره هر دو ملی پوش بودند، اما شادی به دلیل پیروزی یک ملی پوش بر ملی پوش دیگر در قواره سرمربی تیم ملی نیست.

پس از آن که شائبه حمایت هادی ساعی و خواهرش مهروز از مبینا نعمت زاده به گوش رسید در نهایت درگیری مبینا نعمت‌زاده با یکی از مربیان باسابقه و پیشکسوت رخ داد و چند روزی فضای تکواندو را گل آلود کرد در نهایت هم مبینا نعمت زاده تبرئه شد و پیشکسوت تکواندو تقبیح.

در جریان رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان، این درگیری‌ها و حاشیه‌ها ادامه یافت و فیلم‌های درگیری در فضای مجازی پر شد صحنه‌هایی که در ثانیه اش آتش بر اخلاق ورزشی بود.

طلعت مرادی نایب رئیس فدراسیون تکواندو در این مورد گفته است: در بازی‌های روز نخست مسابقات لیگ برتر بانوان، ساینا کریمی و سوگند شیری به مصاف هم رفتند و این دو نفر از گذشته تا کنون با هم‌بازی و رقابت داشته و دارند. در اکثر اوقات فینال انتخابی تیم ملی بین این دو تکواندوکار حساسیت‌های بالایی رخ می‌دهد. ظاهراً این بار در آخر بازی در لیگ این دو تکواندوکار با هم یک جدلی را داشته‌اند که حرف و حدیثی بین این دو نفر رخ می‌دهد. طبق گزارش ناظر و مسئول مسابقات و رأی کمیته قضایی آنها را از بازی بعدی محروم کرده بودند که این رای با اعتراض شدید خواهران شیری روبه‌رو می‌شود و آنها با جنجال نظم سالن مسابقات را به هم ریختند. وی در ادامه افزود: این دو خواهر همراه به سه نفر از دوستانشان به‌خاطر جنجال‌سازی در تمام مسابقات، همیشه حاشیه‌ساز هستند و هیچ مربی حاضر نیست مربیگری آنها را در مسابقات برعهده بگیرد. آنها تنها با یک مربی که از دوستان خودشان هستند، کار می‌کنند.

متأسفانه به‌خاطر تصمیم کمیته قضایی در همان روز، این عزیزان شروع به فحاشی به مهروز ساعی کردند و ادبیاتی به کار می‌بردند که باورش برای ما سخت است. آنها هرچه که دوست داشتند را به مهروز ساعی گفتند و واقعاً رفتاری که در شأن بانوان ما است را از خود نشان ندادند. حتی زمانی که هادی ساعی، بنده و مهروز ساعی می‌خواستیم از سالن خارج شویم این دو خواهر همراه با مادرشان به ما حمله کردند و با ادبیات بسیار زشتی با ما برخورد کردند. نایب‌رئیس بانوان فدراسیون تکواندو در پاسخ به این سؤال که ظاهراً سه سال محرومیت برای آنها در نظر گرفته شده، آیا این موضوع درست است یا خیر، گفت: وقتی آنها به سمت ما حمله کردند، هادی ساعی اعلام کرد به دلیل جنجال در پخش زنده حداقل این خواهران باید سه سال محروم شوند. این صحبت‌ها برای این بود که این جنجال تمام شود، چرا که هر لحظه این خواهران به همراه دوستانشان فضا سالن را بیشتر به هم می‌زدند. حتی این جنجال به حیاط و محوطه فدراسیون نیز کشیده شد! این دو خواهر حتی بینی یکی از بانوان را شکسته‌اند. با این حال فعلاً میزان محرومیت مشخص نیست. وی در پاسخ به این سؤال که آیا شکایتی هم از این خواهران شیری شده یا خیر، گفت: بله، یک شکایت حقوقی است که از طرف فدراسیون انجام می‌شود و یک شکایت حقیقی هم وجود دارد که از طرف تکواندوکاران آسیب‌دیده انجام شده. سوگند و سوگل شیری همراه با مادرشان در سالن مسابقات واقعاً کاری کردند که هیچ‌کس باورش نمی‌شد. آنها به پدر و مادر مهروز ساعی فحاشی کردند. این اتفاقات مقابل پخش زنده صداوسیما رخ داد و قطعاً باید کمیته انضباطی رأی سنگینی برای آنها در نظر بگیرد.

مرادی در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد: صحبتی که با رئیس فدراسیون داشتیم، این طور مطرح شد که ابعاد جنجالی که این نفرات به راه انداخته‌اند حداقل سه تا پنج سال محرومیت باید برای آنها در نظر گرفته شود. از نظر من باید با این نفرات طوری برخورد شود که دیگر کسی به خودش اجازه ندهد چنین رفتار‌هایی را مقابل پخش زند و در سالن تکواندو از خود به نمایش بگذارد. به‌زودی کمیته انضباطی تشکیل خواهد شد، چون اتفاقاتی قبل و بعد از آن فیلمی که منتشر شده رخ‌داده که کارشناسان باید اتفاقات را بررسی کنند و پس از آن تصمیم‌گیری شود. ضمن اینکه چند نفر از بچه‌ها طول درمان گرفته‌اند و باید در مورد این موضوع ابتدا تصمیم‌گیری شود و در نهایت رأی کمیته انضباطی گرفته شود.

اما سوگل شیری تکواندو کار محروم ریشه اختلافات را به انتخابی‌های تیم ملی در تابستان مربوط می‌داندو گفته است:

راند سوم ۲۰ ثانیه مانده من یک امتیاز جلو بودم. نصیری به من چسبید، مرا گرفت و و نریو Naeryo chagi از بغل زد که داور اخطار داد و نریو را پاک کرد، اما خانم مهروز ساعی مداخله کرد و به داوران گفت که امتیاز نریو را برگردانید و ضربه درست بوده.

من بازی را واگذار کردم و وقتی محترمانه به مربی‌ام گفتم که “من را گرفت و زد”، خانم ساعی جلوی همه گوش مرا کشید و گفت حق نداری روی حرف من حرف بزنی.

بعد از آن من گفتم بازی نمی‌کنم، اما با اصرار بچه‌ها ادامه دادم. در نهایت ساینا کریمی را هم ۱۰ بر ۴ بردم، پنج ثانیه از راند یک مانده بود و ساینا کریمی آسیب دید در نتیجه من برنده اعلام شدم. چون او مصدوم شد. با این نتایج من باید فیکس تیم ملی می‌شدم، اما حذف شدم.

کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو در مورد این پرونده تشکیل جلسه داد و در نهایت ۲ خواهر یعنی سوگند و سوگل به دلیل برهم زدن نظم مسابقات و دیگر مواردی که در مصاحبه بالا ذکر شد به مدت ۲ سال از حضور در تمامی رقابت‌ها محروم شدند.

حرکت ۲ ورزشکار تکواندو کاملا غیر اخلاقی و ناپسند بوده است و محرومیت نیز برای این ۲ ورزشکار جوان در نظر گرفته شده است و تا اینجای کار بحثی نیست، اما با توجه به موضوعی که در زمان مسابقه ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده رخ داد و اتفاقی که در مورد این ۲ ورزشکار رخ داد برایمان کمی جای تعجب دارد که چرا سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان در مسابقات انتخابی و یا لیگ تا این حد دخالت دارد؟

این رفتار مهروز ساعی باعث شده تکواندو کاران او را به جانبداری از یک یا چند ورزشکار متهم کنند و در نهایت در زمان مسابقه و در اوج استرس ورزشکاران گفتن این جمله که گوش تو را می‌کشم و یا نباید روی حرف من حرف بزنی فقط ورزشکار جوان را به واکنش وا می‌دارد و تحریک می کند و ذهنیت بدی از سرمربی تیم ملی در او باقی می ماند.

مگر مسابقات ناظر ندارد؟ جایگاه سرمربی تیم ملی مشخص است و هر دیالوگ سرمربی در بحث روحی و روانی ورزشکاران تاثیر گذار است و در نهایت منجر به این اتفاقات تلخ می‌شود.

با این روال تیم‌های ملی تکواندو روز‌های سختی را پیش روی دارند و باید برای بازی‌های آسیای و المپیک شاهد این باشیم که بیشتر تکواندو کاران مدعی و رقیب‌های داخلی بیرون از خط و پشت محرومیت‌های درگیری با سرمربی تیم ملی باشند.

فاصله زیادی بین این ۲ ورزشکار وجود ندارد و برخی رفتار‌ها باعث می‌شود یک ورزشکار عطای ماندن را به لقایش ببخشد و در نهایت یا ورزش را کنار بگذارد و یا ترک وطن کند.

اگر کمی به آمار مهاجرت ورزشکاران دقت کنید تکواندو کاملا مستعد است و کشور‌های زیادی به دنبال وسوسه ورزشکاران مستعد ما هستند و فدراسیون نباید به این آتش دامن بزند آنهم درست زمانی که وزیر ورزش و جوانان معتقد است فضا برای بازگشت ورزشکاران مهاجر مهیاست.

اینها سرمایه های ما هستند که باید قدرشان را بدانیم اما منکر این نمی شویم که با تخلف باید برخورد جدی شود.