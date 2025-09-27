علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دقایقی پیش برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت شهید «سیدحسن نصرالله» و شهید «سیدهاشم صفی‌الدین» دبیران کل پیشین حزب الله لبنان وارد بیروت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر رسمی خود به لبنان، با برخی از مقامات این کشور با هدف بررسی روابط دوجانبه میان تهران-بیروت و نیز تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لاریجانی را در سفر به بیروت همراهی می‌کنند.

هدف از این دیدارها، بررسی روابط دوجانبه میان تهران و بیروت و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک عنوان شده است.

حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای رسمی، مردم را به مشارکت در یک «تجمع مردمی وجدانی» در روز شنبه فراخوانده است؛ ساعت این مراسم، لحظه شهادت شهید سید حسن نصرالله (۱۸ و ۳۰) اعلام شده است.

بر اساس اعلام روابط رسانه‌ای حزب‌الله، این مراسم در مکان‌های زیر برگزار خواهد شد: ایستگاه محله السلم جدید، برج‌البراجنه – میدان عین السکة، میدان شهدای مقاومت اسلامی، محل شهادت سید حسن نصرالله، منطقه مشرفیه – زیر پل، میدان سید عباس موسوی – الجندولین، میدان بسطا التحتا، میدان امام حسین (ع) – منطقه کفایات، منطقه خلده و تمامی مراکز مذهبی.

برچسب ها: علی لاریجانی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، بیروت
خبرهای مرتبط
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
در بدو ورود به لبنان:
لاریجانی: امروز برای همه روشن شده که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
لاریجانی در مراسم سالگرد رهبران شهید حزب الله در بیروت شرکت می‌کند
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
باید به لبنانیا حالی کنه اگه میخوان از شر اسرائیل راحت بشن باید حزب الله رو بکنن رهبر خودشون
۱
۱
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اطلاعیه سفارت ایران در تونس درباره قوانین مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور
بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
آخرین اخبار
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
تسلیت رهبری به حداد عادل
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
کشاورزی بدون اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی آب پایدار نمی‌ماند
تاکید سفیر ایران در لهستان بر تقویت روابط میان دو کشور
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اعاده بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال
لاریجانی: امروز برای همه روشن شده که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
لاریجانی وارد بیروت پایتخت لبنان شد
انتقاد معاون اول رئیس جمهور از بوروکراسی زائد در مرزها/ ترانزیت مزیت مهم کشور
حضور ۵ وزیر دولت و فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
سپاه: دشمنان مقاومت رسوا و تحقیر می‌شوند
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اطلاعیه سفارت ایران در تونس درباره قوانین مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور
بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است
سخنرانی نتانیاهو برای صندلی های خالی از قبل قابل پیش بینی بود
تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم
نتانیاهو در برابر صندلی‌های تقریبا خالی لفاظی‌های فاشیستی خود را تکرار می‌کرد
اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد / اسنپ بک غیرقانونی است
پزشکیان با رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد
واقعیت‌های اسنپ بک چیست؟
دیدار و گفت وگوی روسای جمهور ایران و عراق در نیویورک
آمریکایی‌ها بودند که میز مذاکره را ترک کرده و به جنگ روی آوردند
پزشکیان: کشورهای اسلامی برای مسلمانان امنیت و رفاه ایجاد کنند