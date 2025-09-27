باشگاه خبرنگاران جوان - «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفر رسمی خود به لبنان، با برخی از مقامات این کشور با هدف بررسی روابط دوجانبه میان تهران-بیروت و نیز تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، لاریجانی را در سفر به بیروت همراهی می‌کنند.

هدف از این دیدارها، بررسی روابط دوجانبه میان تهران و بیروت و تبادل نظر درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام مشترک عنوان شده است.

حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای رسمی، مردم را به مشارکت در یک «تجمع مردمی وجدانی» در روز شنبه فراخوانده است؛ ساعت این مراسم، لحظه شهادت شهید سید حسن نصرالله (۱۸ و ۳۰) اعلام شده است.

بر اساس اعلام روابط رسانه‌ای حزب‌الله، این مراسم در مکان‌های زیر برگزار خواهد شد: ایستگاه محله السلم جدید، برج‌البراجنه – میدان عین السکة، میدان شهدای مقاومت اسلامی، محل شهادت سید حسن نصرالله، منطقه مشرفیه – زیر پل، میدان سید عباس موسوی – الجندولین، میدان بسطا التحتا، میدان امام حسین (ع) – منطقه کفایات، منطقه خلده و تمامی مراکز مذهبی.