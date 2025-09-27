باشگاه خبرنگاران جوان - پس از درخواست باشگاه «فلایت من» و توافق با شاهین موسوی، کاپیتان و مربی سابق تیم کشورمان، راهی چین شد.

موسوی روز پنجشنبه عازم شانگهای شد و پس از مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه «فلایت من»، قرارداد یک‌ساله‌ای را به عنوان مربی امضا کرد. وی در کارنامه ورزشی خود سه مدال برنز قهرمانی آسیا را دارد و همچنین سابقه مربیگری در تیم امید بوکس ایران را نیز تجربه کرده است.

حضور موسوی در کادر فنی باشگاه چینی، نقطه عطفی در مسیر مربیگری او به شمار می‌رود و او را به جمع معدود مربیان ایرانی فعال در سطح بین‌المللی اضافه می‌کند.