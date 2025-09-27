مهرعلی باران باران چشمه برای دومین مرتبه متوالی با کسب ۴۹ رای از مجموع ۵۰ رای به عنوان رییس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به ریاست محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مهرعلی باران چشمه بار دیگر به عنوان رییس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی برای ۴ سال آینده انتخاب شد.

"مهرعلی باران چشمه" و "امیر عرب پشت مشهد" دو کاندیدای این انتخابات بودند که در پایان باران چشمه با کسب ۴۹ رای از مجموع ۵۰ رای به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد. عرب که خود نیز به عنوان رییس هیات تهران در این انتخابات رای داد نیز فقط صاحب یک رای شد.

امیر عرب رییس هیات زورخانه‌ای تهران در ابتدای صحبت‌های خود با بیان اینکه به نفع کاندیدای دیگر کنار نمی‌کشد، در پایان صحبت‌های خود گفت: از دوستانی که می‌خواهند به من رای بدهند درخواست می‌کنم به دکتر باران چشمه رای بدهند!

برچسب ها: مجمع انتخاباتی ، فدراسیون زورخانه ای
