معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با کاهش محسوس دما و افت بیش از ۳۰ هزار مگاواتی اوج مصرف برق، خاموشی‌های خانگی که از آبان سال گذشته آغاز شده و در تابستان به اوج خود رسیده بود، متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به تجربه خاموشی‌های ماه‌های گذشته گفت: امسال افزایش بی‌سابقه دمای هوا، کاهش بارندگی و افت ۵۰ درصدی ذخایر نیروگاه‌های برق‌آبی از عوامل اصلی فشار بر شبکه بود. همچنین شدت مصرف انرژی در کشور دو برابر متوسط جهانی است که ناترازی جدی میان تولید و مصرف ایجاد می‌کند.

وی افزود: در حوزه مصرف، طرح ملی سبا با هدف تبدیل مادران و دانش‌آموزان به سفیران بهینه‌سازی انرژی آغاز شده و در حوزه تولید نیز پروژه‌های ارتقای بهره‌وری و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دست اجراست.

ذبیحی تاکید کرد: حل مسئله ناترازی برق نیازمند تلاش همزمان در مدیریت مصرف و افزایش ظرفیت تولید است. در حوزه صنعت نیز طبق قانون، مصرف‌کنندگان بزرگ موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند که تاکنون حدود ۲۵ درصد این تکلیف محقق شده است.

به گفته معاون هماهنگی توزیع توانیر، با اقدامات جاری و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده، انتظار می‌رود تابستان سال آینده شرایط بهتری برای شبکه برق کشور رقم بخورد.

منبع: توانیر

