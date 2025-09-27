معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود و شهروندان می‌توانند حساب‌های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا غفاری معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه را ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت حساب‌های مازاد اشخاص، برشمرد.

وی گفت: بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می‌شود که به موجب آن شهروندان می‌توانند حساب‌های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده‌های احتمالی حساب مازاد در حساب‌های در دسترس و دارای ابزار پرداخت استفاده کنند.

غفاری تصریح کرد: به موجب این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شد، بانک مرکزی تا پایان سال جاری شرایطی را تمهید و ایجاد خواهد کرد که عموم مردم بتوانند با مراجعه به یک درگاه غیرحضوری و اینترنتی همه حساب‌های خود در شبکه بانکی از جمله حساب‌های کوتاه مدت، بلند مدت، قرض الحسنه، جاری، حساب‌های تجاری و غیرتجاری را مشاهده کنند و سپس هر یک از حساب‌های موجود را که به آن نیاز دارند، نگهداری کنند و برای بقیه حساب‌های مازاد خود درخواست ثبت بستن حساب را صادر کنند.

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می‌شود. از این طریق حساب‌هایی که مردم به آن دسترسی ندارند و مورد استفاده نیست، بسته می‌شود و امکان سوءاستفاده از حساب نیز که خارج از اراده صاحب حساب است از بین می‌رود و مدیریت وجوه و حساب‌ها برای عموم مردم فراهم شود.

منبع: بانک مرکزی

