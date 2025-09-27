استقلال و پرسپولیس امسال در لیگ کشتی تیمداری خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای نخستین‌بار در تاریخ لیگ برتر کشتی ۲ باشگاه پر هوادار استقلال و پرسپولیس وارد میدان خواهند شد و قرار است امسال در این رشته ورزشی تیمداری کنند.

بر اساس این تصمیم، باشگاه استقلال در ۲ بخش کشتی آزاد و فرنگی به میدان خواهد رفت؛ تیم کشتی آزاد استقلال با نام «جویبار» و تیم کشتی فرنگی با نام «قم» در مسابقات شرکت خواهند کرد. باشگاه پرسپولیس با حمایت و مالکیت بانک شهر، در هر دو رشته آزاد و فرنگی با نام اصلی خود در لیگ حاضر خواهد شد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
تو رو خدا!
فقط یه کشتی واسمون مونده.تو اون دیگه گند نزنید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۵ مهر ۱۴۰۴

بگو همون فوتبال رو آباد کنین کشتی رو بیخیال
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
حیف از چشمی که صرف دیدن فوتبال شود
۰
۳
پاسخ دادن
