دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان امروز شنبه با رئیس مجلس لبنان در بیروت دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که صبح امروز وارد بیروت شده است، با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به منظور شرکت در مجلس یادبود شهدای مقاومت حزب الله لبنان بهبیروت سفر کرده است.

پس از این دیدار لاریجانی ظهر امروز نیز در سرای حکومتی لبنان با «نواف سلام»، نخست‌وزیر این کشور دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بعدازظهر نیز با حضور در محل مرقد شهید نصرالله در مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت در مراسم رسمی سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و جمعی از فرماندهان و رزمندگان مقاومت لبنان شرکت خواهد کرد.

دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
