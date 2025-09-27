باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تحریمها بهعنوان یک ابزار سیاسی، آثار و هزینههای خاصی را به همراه دارند. این آثار بهگونهای نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت یا تصور کرد که تحریمها هیچگونه تأثیری ندارند.
وی ادامه داد: در واقع، تحریمها بهعنوان مانعهایی در مسیر تجارت و تبادل کالا عمل میکنند و تأثیرات آنها در رفتارها و تصمیمات اقتصادی مشهود است.
او با بیان اینکه با وجود آثار منفی تحریمها، لازم به ذکر است که کشورها میتوانند با آمادگی و استفاده از ابزارهای لازم، به مقابله با این تحریمها بپردازند گفت: در حال حاضر، کشور در وضعیت آمادگی کامل برای مواجهه با تحریمها قرار دارد و باید به دنبال ایجاد اکوسیستم اقتصادی هوشمند باشیم که بتواند مدیریت ریسک را بهبود بخشد و تابآوری اقتصادی را افزایش دهد.
وی ادامه داد: امروز، با ورود اسنپ بک به حوزه لوجستیک، پیامدهایی برای ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی به وجود میآید. هرچند این شرکت ممکن است به نوعی به بهبود وضعیت کمک کند، اما چالشها و محدودیتهای موجود همچنان پابرجا هستند. به عنوان مثال، کشتیهای تحت پرچم ایران با مشکلاتی مانند عدم امکان تأمین سوخت و عدم پذیرش در بنادر مواجه هستند.
پل مه اظهار کرد: ما باید با نگاهی واقعبینانه به تحریمها و آثار آنها، به بازنگری در سیاستهای اقتصادی خود بپردازیم. بهجای انکار تأثیرات تحریمها، باید به دنبال شیوههای جایگزین برای انجام معاملات و تجارت باشیم. این شیوهها میتوانند شامل توافقات دو طرفه، دیپلماسی اقتصادی و استفاده از بازارهای محلی و منطقهای باشند.
دبیر انجمن کشتیرانی اظهار کرد: تحریمها تأثیرات ملموسی بر اقتصاد کشور دارند و نمیتوان به سادگی از کنار آنها گذشت. با این حال، با آمادگی و استفاده از روشهای نوآورانه، میتوان به کاهش آثار تحریمی پرداخت.
پل مه افزود: ورود اسنپ بک به حوزه لجستیک میتواند فرصتی برای بهبود وضعیت باشد، اما چالشهای موجود همچنان نیاز به توجه و برنامهریزی دقیق دارند.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی تنها باید از ظرفیتهای بخش خصوصی در جهت بهبود وضعیت کشتیرانی و کاهش آثار و تبعات اقتصادی آن به دست آورد.