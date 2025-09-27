باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- متخصصان توصیه می‌کنند که به اندازه کافی استراحت کنید، مایعات بنوشید و از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنید تا خطر عفونت بر اثر سرفه کاهش یابد. درمان‌های خانگی طبیعی نیز می‌توانند برای تسکین علائم امتحان شوند.

صفحه سلامت و تندرستی @healthy.organic.ways در اینستاگرام یک دستور غذای طبیعی بر اساس پرتقال، زردچوبه و عسل منتشر کرد و توضیح داد که به تسکین سرفه و کاهش التهاب در مجاری هوایی کمک می‌کند.

دستورالعمل تهیه:

یک پرتقال بردارید، سر آن را با دقت برش دهید تا سوراخی ایجاد شود (پوست آن را دست نخورده نگه دارید) و با استفاده از یک قاشق چایخوری، بخشی از پالپ را جدا کنید.

پرتقال را روی حرارت ملایم قرار دهید و کمی نمک اضافه کنید:

برای کودکان ۲ تا ۵ سال: فقط کمی نمک.

برای کودکان بالای ۵ سال: نصف قاشق چایخوری نمک.

کمی پودر زردچوبه اضافه کنید و خوب هم بزنید.

مخلوط را گرم کنید تا تیره شود و شروع به جوشیدن کند، سپس بگذارید یک دقیقه خنک شود.

یک قاشق چایخوری عسل اضافه کنید.

صبح و عصر به مدت سه روز میل شود.

فواید این دستور:

پرتقال یک ضد التهاب طبیعی است و مجاری تنفسی را تمیز می‌کند، در حالی که زردچوبه و عسل سرفه را تسکین داده و ایمنی را تقویت می‌کنند.

نکات مهم:

اگر سرفه شما بیش از دو هفته ادامه داشت، با پزشک خود مشورت کنید. یک داروساز می‌تواند بهترین شربت یا دارو را برای تسکین سرفه به شما توصیه کند.

البته، قبل از امتحان کردن هر دستور غذایی سالم، باید با پزشک خود مشورت کنید تا از بی‌خطر بودن آن برای هر فرد اطمینان حاصل کنید.

منبع: میرور