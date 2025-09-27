شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز

از سپیده دم امروز دستکم ۵۸ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع پزشکی غزه به الجزیره گفته‌اند که از سپیده دم تاکنون حداقل ۵۸ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند.

در میان شهدا، ۳۰ نفر در شهر غزه هستند، زیرا ارتش اسرائیل همچنان با حملات هوایی و توپخانه‌ای مرکز اصلی شهر را همزمان با ورود نیرو‌های زمینی هدف قرار می‌دهد.

وزارت بهداشت غزه نیز می‌گوید ۷۷ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته شهید شده‌اند از جمله ۱۷ نفر که برای دریافت غذا به مراکز توزیع مراجعه کرده بودند.

وزارت بهداشت غزه می‌گوید ۷۷ فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته در غزه جنگ‌زده شهید و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در میان شهدا، ۱۷ نفر در حالی که منتظر غذا در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل بودند، شهید شدند. ۸۹ نفر دیگر نیز بر اثر تیراندازی در حوالی این مراکز زخمی شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای غزه ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
جای تأسفه...
۰
۰
پاسخ دادن
منفور در زمین و آسمان
نور از شرق؛ ائتلاف اتمی ایران و روسیه در برابر تحریم‌ها
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
چرخش به جنگ طلبی
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
آخرین اخبار
خراسان جنوبی پل ارتباطی ایران و افغانستان در حوزه فناوری
افزایش چشمگیر حجم تجارت با افغانستان در پی سفر وزیر صمت به کابل/ پیش‌بینی رشد مبادلات تا ۱۰ میلیارد دلار
تغییر فرآیند ارائه خدمات به اتباع خارجی/ مهاجران تنها با گذرنامه می‌توانند به پلیس مراجعه کنند
شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز
آلمان در پی اعطای مجوز به ارتش برای سرنگونی پهپاد‌های ناشناس
امت اسلامی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست مدیریت مهاجران افغانستانی + تصاویر
امارات در مورد الحاق کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده است
تسلط روسیه بر ۳ روستا در شرق اوکراین
بازگشت روزانه بیش از ۷ هزار مهاجر از مرزهای پاکستان و ایران
آغاز کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۳ استان افغانستان
طرح صلح ۲۱ ماده‌ای آمریکا برای غزه چیست؟
تعداد قربانیان سیل تایلند به ۷ نفر رسید
ثبت‌نام کمتر از ۱۰ هزار دانش‌آموز اتباع در مدارس تهران/تأکید بر ثبت‌نام تمامی دانش‌آموزان دارای مدارک هویتی
تأکید بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و احترام به تمامیت ارضی افغانستان در دیدار سفیر طالبان با مقام چینی
مشاهده پهپاد‌های جدید بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی دانمارک
دو مهاجر در تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند
دیدار فرستاده ترامپ و جرد کوشنر با نتانیاهو درباره جنگ غزه
رزمایش ناتو در دریای شمال به بهانه تهدید روسیه
طوفان در فیلیپین دستکم ۱۰ کشته بر جا گذاشت
چرخش به جنگ طلبی
ونزوئلا خواستار حمایت از این کشور علیه تهدید آمریکا شد
ترامپ: مذاکرات «فشرده» در مورد غزه در جریان است
زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند
وزیر خارجه امارات در دیدار با نتانیاهو در نیویورک خواستار پایان جنگ غزه شد
واکنش چین و روسیه به رد قطعنامه پیشنهادی برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران
آمریکا ویزای رئیس‌جمهور کلمبیا را لغو می‌کند
دولت لبنان و هراس از یاد نصرالله
داعش مهار شده است
بیانیه مشترک مسکو، پکن، اسلام‌آباد و تهران در مخالفت با حضور نظامی خارجی در افغانستان
ارسال کمک‌های بشردوستانه هند به افغانستان از مسیر چابهار