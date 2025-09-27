شهادت ۵۸ فلسطینی در غزه از صبح امروز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع پزشکی غزه به الجزیره گفته‌اند که از سپیده دم تاکنون حداقل ۵۸ فلسطینی بر اثر حملات ارتش رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند.

در میان شهدا، ۳۰ نفر در شهر غزه هستند، زیرا ارتش اسرائیل همچنان با حملات هوایی و توپخانه‌ای مرکز اصلی شهر را همزمان با ورود نیرو‌های زمینی هدف قرار می‌دهد.

وزارت بهداشت غزه نیز می‌گوید ۷۷ فلسطینی در ۲۴ ساعت گذشته شهید شده‌اند از جمله ۱۷ نفر که برای دریافت غذا به مراکز توزیع مراجعه کرده بودند.

وزارت بهداشت غزه می‌گوید ۷۷ فلسطینی در حمله ارتش اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته در غزه جنگ‌زده شهید و ۲۶۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در میان شهدا، ۱۷ نفر در حالی که منتظر غذا در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل بودند، شهید شدند. ۸۹ نفر دیگر نیز بر اثر تیراندازی در حوالی این مراکز زخمی شدند.

منبع: الجزیره