اتلتیکو مادرید موفق شد در یک دیدار برتر در دربی مادرید پیروز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و اتلتیکو مادرید در دیداری حساس از چارچوب هفته هفتم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند. این دویست وچهل‌ویکمین تقابل دو تیم مادریدی بود که با پیروزی پرگل ۵-۲ اتلتیکو به پایان رسید.  

رئال مادرید که تا دقیقه ۴۵ با نتیجه ۲-۱ پیش افتاده بود، نه تنها گل تساوی را در اواخر نیمه نخست دریافت کرد که در نیمه دوم کاملا فروپاشید. امباپه (۲۵) و گولر (۳۶) گل‌های رئال را زدند و لو نورمان (۱۴)، سورلوت (۳+۴۵)، آلوارز (پنالتی ۵۲ و ۶۳) و گریزمان (۳+۹۰) هم گل‌های میزبان را زدند. بدون شک ستاره این مسابقه در میان ستارگان انبوه رئال مادرید، خولین آلوارز مهاجم جوان و آرژانتینی اتلتیکو ملقب به مرد عنکبوتی بود که دو گل زد و نمایش فوق العاده‌ای مثل اکثر بازی‌های این فصل داشت. پای گریزمن ستاره فرانسوی اتلتیکو هم بعد از ۲۲ بازی به گل باز شد و این طلسم در ثانیه‌های پایانی این بازی شکست.

به این ترتیب ژابی آلونسو در اولین آزمون سختش در رئال شکست سنگینی متحمل شد، اما همچنان با ۱۸ امتیاز صدرنشین لالیگاست. اتلتیکو هم ۱۲ امتیازی شد و چهارم است.

رئال مادرید ، لالیگای اسپانیا
