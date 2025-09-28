رییس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: «مرصاد شاکری» جوان آینده دار این خطه مرزی توانست در مسابقات جهانی کُشتی ساحلی کشور یونان، مدال طلا را از آن خود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن شاهرخی گفت: کشتی‌گیر تایبادی در وزن به‌اضافه ۹۰ کیلوگرم در این دوره از مسابقات با حریفان خود رقابت کرد.

وی اضافه کرد: تیم ملی کشتی ساحلی جوانان ایران با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمانی جهان در این دوره از مسابقات دست یافت.

رییس اداره ورزش و جوانان تایباد اظهار کرد: تیم های ایران با ۷۷ امتیاز، مولداوی با ۵۷ امتیاز و اوکراین با ۵۵ امتیاز به ترتیب مقام های اول تا سوم تیمی مسابقات کشتی ساحلی جوانان جهان را از آن خود کردند.

شاهرخی ادامه داد: رقابت های کُشتی ساحلی جوانان قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۵ روز جمعه چهارم مهرماه در شهر «کاترینی» کشور یونان برگزار شد.