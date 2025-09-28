باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه گفت که تلاش انگلیس، فرانسه و آلمان برای بازگرداندن تحریمهای قدیمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ریاکاری به نظر میرسد و تمام تحریمهای قانونی آنها اعتبار ندارد.
وی یادآوری کرد که این به مکانیسم ماشه اشاره دارد، به این معنی که این رویه امکان بازگشت سریع تحریمهای قدیمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را فراهم میکند. اروپاییها با دور زدن رویه حل و فصل اختلافات مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، «یک ترفند زیرکانه» انجام دادند.
زاخارووا در کانال تلگرام خود خاطرنشان کرد: «طرفین باید در ابتدا ادعاها را در سازوکار حل اختلاف بررسی کنند و تنها در صورتی که همه چیز به بنبست رسیده باشد - موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. برخلاف ادعاهای سه کشور اروپایی از این سازوکار استفاده نشد. لندن، پاریس و برلین این مراحل را حذف کرده و بلافاصله گزارشی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند. از دیدگاه حقوق بینالملل، این مانند معامله دوگانه به نظر میرسد: اگر خودتان قوانین را نقض کنید، حق استفاده از سازوکارهای مندرج در آنها را از دست میدهید و آنها «سریعاً» قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض میکنند. وقتی محدودیتهای خاصی که علیه ایران اعمال شده بود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ منقضی شد، آنها تحریمهای مشابهی را علیه این کشور اعمال کردند.»
وی افزود: «آنها در ۲۸ آگوست نامهای به شورای امنیت نوشتند و در ۲۷ سپتامبر، دوره ۳۰ روزه که میتوانست این روند را متوقف کند، به پایان رسید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامهای را که رژیم معافیت از محدودیتها و تحریمها علیه ایران را رسماً بازمیگرداند، از دیدگاه لندن، برلین و پاریس، تصویب نکرد. در ۱۸ اکتبر (سه هفته دیگر)، دوره توافق هستهای به پایان میرسد و اروپاییها صرفاً زمان کمی داشتند: آنها تلاش کردند تا تصمیم خود را به هر قیمتی قبل از شروع ریاست روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش ببرند. روسیه و چین با این امر مخالف بودند.»
این دیپلمات روسی گفت که مسکو و پکن آخرین تلاش خود را برای حفظ مشروعیت و تمدید اثر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۶ سپتامبر انجام دادند.
زاخارووا تأکید کرد: «این امر به ما زمان میدهد تا به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشیم و از تشدید بالقوه غیرقابل پیشبینی اوضاع جلوگیری کنیم.» او خاطرنشان کرد: «با این حال، اروپاییها به شدت به تشدید [وضعیت] نیاز دارند، زیرا عجله میکنند: تواناییهای آنها پس از ۱۸ اکتبر به پایان میرسید. به همین دلیل است که قطعنامه شورای امنیت تمدید نشد - غرب به آن رأی منفی داد.»
زاخارووا گفت: «به عبارت دیگر، آنها دو اصل اساسی حقوق بینالملل، یعنی «توافقنامهها باید رعایت شوند» و «دکترین دستهای پاک» را نقض کردند.» او خاطرنشان کرد که غرب با این اقدام، سیستم کنترل و توازن قوا را در معرض فرسایش قرار داد.»
منبع: تاس