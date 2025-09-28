در طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو، ۱۱ محصول از خانواده پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی به متقاضیان عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو، ۱۱ محصول از خانواده پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی از امروز به متقاضیان عرضه می‌شود.

این طرح فروش ویژه متقاضیان عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است. 

متقاضیان از امروز تا ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir ثبت‌نام کنند و هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.

در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.

فروش ۱۱ محصول ایران‌خودرو بدون حساب وکالتی از امروز

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت ها اینقدر بالا بردن که خودرو از بازتر ازاد بخری برات به صرفه تر در میاد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
طبق دستور تعزیرات مگه قرار نبود قیمتها به قبل برگرده؟ پس این قیمتهای فضایی از کجا اومده چرا این دو خودروساز مردمو سرکیسه میکنند و کسی هم جلودارشان نیست؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
اینها رو کجا میفروش توی فروش اینترنتی که هنوز محصولی نیست
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت ها آزد شده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۰۵ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
تولید خودرو بی کیفیت داخلی شده مقل تولید پفک و شکلات مگر خیابان و جاده ها ظرفیت دارند مگر بنزین فراوان است خوب با این ندانم کاری و نادانی خود مملکت را نابود کردید
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
با این قیمتها سازمان حمایت از مصرف کننده کجاست؟ مطمئنا" با این مبالغ ماشینهای با کیفیت خارجی بهتری میتوان خرید! متاسفانه همینخودرو سازها یکی از مسببان تورم هستند.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
ما مکانیسم نه به خرید از ایران خودرو وسایپا رو فعال کردیم
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
این قیمتا چه فرقی با بازار دارن؟
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
جلوی احتکارگران بورس و دلار و طلا و کالا را بگیرید ،این روند نابودکننده اعتماد مردم و باعث شکاف وحشتناک اجتماعی است
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
نخرید! بخدا نخرید! یک سال پیاده برید همه چیز درست میشه!
۵
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارمند
۱۱:۱۳ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
بخواین بخریم هم ارزنده نیست چخبره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
همچین میگی نخرید انگار من الان پول دارم بخرم
