باشگاه خبرنگاران جوان - در طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو، ۱۱ محصول از خانواده پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی از امروز به متقاضیان عرضه می‌شود.

این طرح فروش ویژه متقاضیان عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده است.

متقاضیان از امروز تا ساعت ۲۴ پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir ثبت‌نام کنند و هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.

در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل دست‌کم چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.