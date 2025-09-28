سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید اسنپبک در اقتصاد نمی‌تواند ضربه‌ای به ما بزند، اما جو روانی آن مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی مجلس گفت: رژیم صهیونیستی به ذات تروریسم است و این امر برای همه کشورها آشکار است‌. وجود رژیم صهیونیستی یک تهدید برای منطقه است، اما اسنپبک در اقتصاد نمی‌تواند ضربه‌ای به ما بزند چون ۱۱۲ فرد و نهاد به‌واسطه قطعنامه‌های برگشتی مورد تحریم قرار می‌گیرند، اما بیش از دو هزار نفر مورد تحریم امریکا هستند، اما جو روانی آن مهم است و مجلس معتقد است باید آرامش در جامعه برقرار باشد. 

نماینده مردم بروجرد در مجلس بیان کرد: ایران تلاش کرد همه بهانه‌ها را بگیرد و با چارچوب منافع ملی و قوانین جاری و مصوبات مجلس تلاش کرد به یک نقطه مشترکی با اروپا برسد، اما نرسید و آنها از هیچ ضربه‌ای به ملت ایران کوتاهی نکرد، اما ایران کشور تسلیم نیست و پاسخ ایران به تهدیدات آنها کوبنده‌تر خواهد بود. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: دشمن می‌گوید غنی‌سازی نداشته باشید و موشک را کنار بگدارید و جذف موشک یعنی تسلیم موشک تا توان مقابله با دشمن و کنش‌های منطقه‌ای خود را نداشته باشید و منزوی شوید، اما ایران اهل تسلیم نیست و در برابر زیاده‌خواهی می‌ایستد. 

گودرزی گفت: باید موضوع معیشت مردم را مورد توجه قرار دهیم؛ در این خصوص در بستر قانون ظرفیت‌های لازم را پیش‌بینی کردیم و حدود ۲۰ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی دارو و معیشت مردم در سال جاری اختصاص داده‌ایم. با توجه به اینکه کالای اساسی با قیمت مصوب و مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسد، حتماً به یک جراحی اساسی نیاز است؛ در این خصوص یکی از راهکار‌هایی که مجلس پیش‌بینی کرده است موضوع کالا برگ است که با توجه به تمهیداتی که پیش بینی شده است، دولت باید در قالب کالا‌های اصلی و اساسی مردم بدون تاثیر و تاثر از تغییر قیمت‌ها پای سفره مردم ببرد. در حوزه مسکن نیز با توجه به اینکه یکی از ضرورت‌های جامعه است باید با تحولی ادامه پیدا کند و وزیر راه و شهرسازی باید این تغییر را ایجاد نماید و مردم تحول در این حوزه را احساس کنند و خودشون در ساخت مسکن مشارکت داشته باشد و دولت زیرساخت‌ها و زمینه را فراهم کند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: بحث انسجام ملی و آمادگی دفاعی مهم است؛ بعد از سید حسننصرالله  مقاومت ایستاد و دشمن را به عقب راند. امروز در غزه تلاش می‌کنند حماس اسلحه زمین بگذارد، اما جبهه مقاومت پرنفودتر راه خود را ادامه می‌دهد و کشورهای منطقه فهمیدند حضور مقاومت نیاز است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: نمایندگان مردم با تاکید براینکه باید آثار روانی اسنپبک را کنترل کنیم باید در حوزه بازدارندگی قدم‌های لازم را بردادبم و مجلس ماموریت‌هایی را برای کمیسیونهای مختلف تعیین خواهد کرد. 

گودرزی گفت: ما امروز از ساعت شش صبح جلسات مختلفی داشتیم و طرح‌های مختلفی از طرف نمایندگان داده شده که باید در کمیسیون امنیت ملی هماهنگ شد. 

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پاسخ به پرسش دیگری تاکید کرد: توافق قاهره برای کاهش بهانه‌های اروپایی‌ها بود و اجرای اسنپ بک به معنای خاتمه دادن به توافقاتی است که ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت. در واقع این اقدام به معنای حقیقی کلمه نشان داد که آمریکا قابل اعتماد نیست و اعتماد به آمریکا یعنی اعتماد به سراب و ما باید متکی بر ظرفیت‌های داخلی کشور و با بی‌ اعتمادی به دشمنان و همچنین اعتماد به خدا و سنت‌های آفرینش، ظرفیت‌های کشور را دنبال کنیم.

گودرزی در در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است شیوه اجرا طرح کالابرگ تغییر کند؟ گفت: تغییراتی حتما باید اعمال شود و ما معتقدیم که هم نظام دهک‌بندی باید تغییر کند و هم تخصیص اعتبار در این زمینه باید با تغییراتی مواجه شود. پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی این بوده که به سمت صدک‌بندی برویم؛ حتماً یک سری تغییرات در ارتباط با تقویت معیشت مردم و همچنین اجرای بهتر کالا برگ خواهیم داشت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد: همکاری ایران و آژانس چارچوب خودش را دارد اما توافقی که بین آقای عراقچی و آژانس صورت گرفته بود خود به خود موضوعیت ندارد و اقدام اسنپ بک یعنی خاتمه دادن به آن نشست. خروج از ان پی تی نیز از موضوعاتی است که نمایندگان ملت درباره آن تاکید دارند و از مطالبات نمایندگان است و در چارچوب خود حتماً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا طرح موضوع خروج از ان پی تی بهانه برای حمله نظامی به دست دشمن نمی‌دهد؟ تصریح کرد: مگر آمریکا برای حمله به ایران به دنبال بهانه بود؟؛ ما در حال مذاکره و پای میز مذاکره بودیم و همه جور تلاش کرده بودیم تا به دشمن نشان دهیم ما به دنبال رسیدن به توافق هستیم بنابراین دشمن برای جنگ به دنبال بهانه نیست.

