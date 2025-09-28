باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله متفکر آزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۶ مهر) ضمن اعلام وصول گزارش عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: این گزارش طبق تبصره ۲ بند الف ماده ۱۱۸ برنامه و مطابق با ترتیبات مقرر در ماده ۱۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود.

این عضو هیئت‌رئیسه مجلس، نامه شورای عالی راهبری برنامه را به شرح زیر قرائت کرد:

جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

در اجرای مفاد ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به پیوست تعداد ۹ عنوان گزارش مشتمل بر ۴۹ جلد به شرح عناوین جدول پیوست، به عنوان مجموعه گزارش‌های عملکرد سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت تقدیم حضور می‌گردد.

همان‌گونه که استحضار دارید دولت چهاردهم از ابتدای تشکیل، قانون برنامه را ملاک عمل خود قرار داده و همواره یکی از موضوعات اولویت‌دار هیئت دولت، تحقق اهداف و تکالیف قانون برنامه است. حجم عظیم پیگیری‌ها، سازماندهی دستگاه‌ها، هدایت برنامه‌ها و منابع و تدوین، تصویب و ابلاغ حجم زیادی از آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی قانون برنامه در این دولت با هیچ کدام از برنامه‌ها و دولت‌های گذشته قابل مقایسه نیست.

گزارش عملکرد سال اول قانون برنامه ماحصل مجموعه تلاش‌های وزرا، روسای دستگاه اجرایی و کارشناسان دولت است که با همکاری ناظرین مالی و اجرایی و هدایت شورای عالی راهبری برنامه، تهیه و تدوین گردیده است. در این گزارش‌ها تلاش شده تا ضمن تبیین عملکرد‌ها و اقدامات دستگاه‌های مسئول در قانون برنامه، تصویر شفافی از وضع موجود برنامه و ظرفیت‌های سنوات بعدی ارائه شود تا ان‌شاءالله بتوانیم با کمک مجلس شورای اسلامی تصمیمات مناسبی برای سال‌های آتی اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اتخاذ نماییم.

